Вслед за "Евровидением": знаменитый Каннский кинофестиваль отменили из-за коронавируса

Мир

73-й Каннский фестиваль, который должен был открыться через 53 дня, постигла участь песенного конкурса «Евровидение»и Евро-2020: он будет перенесен.

Об этом говорится в коммюнике дирекции кинофорума, опубликованном вечером в четверг, 19 марта.

Организаторы рассматривают возможность перенести фестиваль на конец июня — начало июля 2020.

Заявление организаторов Каннского фестиваля начинается со слов солидарности и поддержки со всеми жертвами коронавируса и всеми теми, кто борется в этот момент с недугом.

«Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский фестиваль не сможет пройти в намеченные даты, с 12 по 23 мая», — продолжают авторы.

Рассматривается несколько возможностей, главная из которых — перенести фестиваль на конец июня — начало июля этого года.

Окончательное решение будет объявлено тогда, когда эпидемиологическая ситуация во Франции и в мире позволит это сделать, сообщается в тексте.

Ранее французский журнал Le Point утверждал, что фестиваль в Каннах в этом году не состоится. Дирекция тогда опровергла это утверждение, заявив, что некоторые слишком падки на сенсационные заголовки.

16 марта французский президент Эммануэль Макрон сообщил об ограничении передвижения по стране с 17 марта в связи с ситуацией из-за коронавируса. Также он объявил о приостановке всех реформ во Франции.

По последним данным, во Франции коронавирус обнаружен у 10 995 человек, 602 пациента излечились, жертвами стали 372 человека. Общее число погибших в мире из-за коронавируса достигло 9989, число случаев заражения составило более 241 тысячи, из них выздоровели более 86 тысяч человек.

По последним данным, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались более 9 тысяч человек по всему миру, более 236 тысяч заражены (более 84 тысяч вылечились).

Ранее «ФАКТЫ» опубликовали обзор того, какие меры в разных странах принимают для борьбы с пандемией. Правительства по всему миру вынуждены идти на непопулярные меры, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса.

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