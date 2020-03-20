- 00:29 Инфицированных уже 26: в Черновцах зафиксировали пять новых случаев COVID-19
- 19.03 23:54 Вслед за "Евровидением": знаменитый Каннский кинофестиваль отменили из-за коронавируса
- 19.03 23:38 Переполох в Житомире: заболевший коронавирусом не рассказал всю правду
- 19.03 23:12 В магазины АТБ смогут войти не более 10-20 человек: сеть вводит ограничения по распоряжению местных властей
- 19.03 23:07 "Не делайте этого!": бывшие пленники боевиков записали обращение к Зеленскому
- 19.03 22:40 Работать невыгодно: в Киеве на рейсы не вышли сотни маршруток
- 19.03 22:40 Ярославский готов работать до финального свистка, а губернатор Харьковщины не приходит на антикризисное заседание
- 19.03 22:26 Киев на карантине: в больницах города заканчиваются запасы донорской крови
- 19.03 21:49 В Италии на коронавирус протестировали жителей целого города: результат эксперимента впечатлил
- 19.03 21:48 Каннский кинофестиваль и "Игры непокоренных" в мае не состоятся из-за коронавируса
- 19.03 21:13 Источником распространения коронавируса в Европе стал популярный курорт в Австрии, — расследование СМИ
- 19.03 21:13 "Только проверенная информация": в Украине появился специальный сайт о коронавирусе
Вслед за "Евровидением": знаменитый Каннский кинофестиваль отменили из-за коронавируса
73-й Каннский фестиваль, который должен был открыться через 53 дня, постигла участь песенного конкурса «Евровидение»и Евро-2020: он будет перенесен.
Об этом говорится в коммюнике дирекции кинофорума, опубликованном вечером в четверг, 19 марта.
Организаторы рассматривают возможность перенести фестиваль на конец июня — начало июля 2020.
Заявление организаторов Каннского фестиваля начинается со слов солидарности и поддержки со всеми жертвами коронавируса и всеми теми, кто борется в этот момент с недугом.
«Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский фестиваль не сможет пройти в намеченные даты, с 12 по 23 мая», — продолжают авторы.
Рассматривается несколько возможностей, главная из которых — перенести фестиваль на конец июня — начало июля этого года.
Окончательное решение будет объявлено тогда, когда эпидемиологическая ситуация во Франции и в мире позволит это сделать, сообщается в тексте.
Ранее французский журнал Le Point утверждал, что фестиваль в Каннах в этом году не состоится. Дирекция тогда опровергла это утверждение, заявив, что некоторые слишком падки на сенсационные заголовки.
16 марта французский президент Эммануэль Макрон сообщил об ограничении передвижения по стране с 17 марта в связи с ситуацией из-за коронавируса. Также он объявил о приостановке всех реформ во Франции.
По последним данным, во Франции коронавирус обнаружен у 10 995 человек, 602 пациента излечились, жертвами стали 372 человека. Общее число погибших в мире из-за коронавируса достигло 9989, число случаев заражения составило более 241 тысячи, из них выздоровели более 86 тысяч человек.
По последним данным, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались более 9 тысяч человек по всему миру, более 236 тысяч заражены (более 84 тысяч вылечились).
Ранее «ФАКТЫ» опубликовали обзор того, какие меры в разных странах принимают для борьбы с пандемией. Правительства по всему миру вынуждены идти на непопулярные меры, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
В Италии на коронавирус протестировали жителей целого города: результат эксперимента впечатлил (фото)
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.