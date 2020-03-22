- 20:20 В Украину везут два вида тестов на коронавирус: как их будут использовать
- 19:40 Одесса на карантине: медуниверситет решил закрыть свою клинику с аппаратами ИВЛ
- 18:57 10 важных шагов: Минздрав разработал памятку для самоизолировавшихся
- 18:56 Пласидо Доминго, Иванна Сахно, Дэниел Дэ Ким: коронавирус продолжает косить знаменитостей
- 18:28 В Сумах останавливают почти весь коммунальный транспорт и отменяют льготы на проезд в маршрутках
- 18:13 Роналду на тренажерах, Неймар на пляже, Месси с детьми: как футбольные звезды проводят время в карантине
- 18:00 "Игра престолов", "Ведьмак" и еще три сериала, которые помогут сбежать из карантина в мир фэнтези
- 17:50 Папа Римский призвал христиан всего мира одновременно помолиться в полдень 25 марта
- 17:41 Ад на земле: главный тренер сборной Италии потерял из-за коронавируса друга детства
- 17:38 Под Полтавой от пьяного пациента пострадала фельдшер скорой помощи
- 17:20 Застрявшие в Доминикане украинцы требуют прислать за ними президентский самолет
- 16:53 Сыну не откажешь: Безус потешил сеть трюком с туалетной бумагой
Одесса на карантине: медуниверситет решил закрыть свою клинику с аппаратами ИВЛ
В Одессе с понедельника, 23 марта, закрывается одно из крупнейших многопрофильных медучреждений — клиника Национального медицинского университета. Таково решение руководства вуза. Клиника оснащена остродефицитными аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), каждый из них — на вес золота. Аппаратов ИВЛ в стационаре закрывающейся клиники — целых девять.
Как сообщили «ФАКТАМ» в Одесском горсовете, клиника по улице Тенистой, 8, находится в непосредственном ведении администрации Национального медуниверситета. Последний, в свою очередь, напрямую подчинен Минздраву.
По словам сотрудников, весь персонал отправляют в «вынужденный простой» и не разрешают принимать ургентных больных, хотя пациенты обращаются с разными «острыми состояниями».
«Очень интересная формулировка. Мы должны отправлять пациентов только в опорные клиники, которые определены городским приказом. Стационар, в котором есть как минимум 8−9 аппаратов ИВЛ, огромное реанимационное отделение, работающие высококлассные специалисты, оказывается, не нужны ни университету, ни городу. Именно в этот период, когда мы входим в очень жестокую эпидемию коронавируса, в миллионном городе, где люди очень вольготно относятся к своему здоровью. Хотя опыт Китая показал, что иногда даже нужно быстро строить дополнительные стационары, хоть и временно. Очень жаль, что так все происходит», — прокомментировал врач-кардиолог Александр Тимаков.
Доктор приводит факты: сегодня медики вынуждены по приказу выписать всех больных, даже завершивших лечение, или переводить их в другие стационары. Пищеблок клиники уже закрыли, а руководство клинки поставили в известность, что со вторника здание будет под военизированной охраной.
Ранее прекратил прием больных и выполнение плановых хирургических операций Одесский онкологический диспансер. Об этом свидетельствует приказ и.о. генерального директора медучреждения Олега Лукьянчука. Решение связано с необходимостью выполнять требование Минздрава о соблюдении норм карантина во избежание распространения коронавируса.
Тем временем в Одесскую инфекционную клиническую больницу госпитализирована жительница Захаровского района области с подозрением на коронавирус. Об этом 22 марта сообщили в администрации соседнего, Окнянского района, где крайне обеспокоены возможным распространением опасной инфекции.
«Женщину, прибывшую из Польши, с подозрением на коронавирусную инфекцию доставили в больницу Одессы. Все люди, контактировавшие с больной, находятся на самоизоляции и письменно предупреждены об уголовной ответственности в случае нарушения», — говорят в администрации.
Напомним, по состоянию на 9.00 22 марта, все 14 жителей области с подозрением на заражение коронавирусом находятся в Одесской городской инфекционной больнице. Пока в области нет подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.