Одесса на карантине: медуниверситет решил закрыть свою клинику с аппаратами ИВЛ

Украина

В Одессе с понедельника, 23 марта, закрывается одно из крупнейших многопрофильных медучреждений — клиника Национального медицинского университета. Таково решение руководства вуза. Клиника оснащена остродефицитными аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), каждый из них — на вес золота. Аппаратов ИВЛ в стационаре закрывающейся клиники — целых девять.

Как сообщили «ФАКТАМ» в Одесском горсовете, клиника по улице Тенистой, 8, находится в непосредственном ведении администрации Национального медуниверситета. Последний, в свою очередь, напрямую подчинен Минздраву.

По словам сотрудников, весь персонал отправляют в «вынужденный простой» и не разрешают принимать ургентных больных, хотя пациенты обращаются с разными «острыми состояниями».

«Очень интересная формулировка. Мы должны отправлять пациентов только в опорные клиники, которые определены городским приказом. Стационар, в котором есть как минимум 8−9 аппаратов ИВЛ, огромное реанимационное отделение, работающие высококлассные специалисты, оказывается, не нужны ни университету, ни городу. Именно в этот период, когда мы входим в очень жестокую эпидемию коронавируса, в миллионном городе, где люди очень вольготно относятся к своему здоровью. Хотя опыт Китая показал, что иногда даже нужно быстро строить дополнительные стационары, хоть и временно. Очень жаль, что так все происходит», — прокомментировал врач-кардиолог Александр Тимаков.

Доктор приводит факты: сегодня медики вынуждены по приказу выписать всех больных, даже завершивших лечение, или переводить их в другие стационары. Пищеблок клиники уже закрыли, а руководство клинки поставили в известность, что со вторника здание будет под военизированной охраной.

Ранее прекратил прием больных и выполнение плановых хирургических операций Одесский онкологический диспансер. Об этом свидетельствует приказ и.о. генерального директора медучреждения Олега Лукьянчука. Решение связано с необходимостью выполнять требование Минздрава о соблюдении норм карантина во избежание распространения коронавируса.

Тем временем в Одесскую инфекционную клиническую больницу госпитализирована жительница Захаровского района области с подозрением на коронавирус. Об этом 22 марта сообщили в администрации соседнего, Окнянского района, где крайне обеспокоены возможным распространением опасной инфекции.

«Женщину, прибывшую из Польши, с подозрением на коронавирусную инфекцию доставили в больницу Одессы. Все люди, контактировавшие с больной, находятся на самоизоляции и письменно предупреждены об уголовной ответственности в случае нарушения», — говорят в администрации.

Напомним, по состоянию на 9.00 22 марта, все 14 жителей области с подозрением на заражение коронавирусом находятся в Одесской городской инфекционной больнице. Пока в области нет подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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