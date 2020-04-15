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Почти на 40 лет моложе: стало известно имя нового любовника Успенской (фото)
66-летняя певица Любовь Успенская, признавшаяся в сети, что снова влюблена и счастлива, не называет имя своего таинственного возлюбленного. За нее это сделали СМИ, сопоставив последние события в жизни артистки. Говорят, Любовь Залмановна закрутила роман с молодым грузинским исполнителем Леваном Кбилашвили.
Как пишет КП, с талантливым парнем певица познакомилась на своем 65-летии. Друзья Успенской пригласили его его специально спеть для именинницы на празднике. Она осталась в восторге и не жалела комплиментов для молодого артиста.
«Леван — потрясающий мальчик! Он вышел на сцену с оркестром и просто сделал этот праздник. Выступал так долго, что многим артистам даже не хватило места. А я поняла, что он — золотая рыбка, и я его больше не выпущу», — говорила тогда Успенская.
Через некоторое время артистка связалась с Леваном и пригласила его в свой юбилейный тур. Привозила его и в Киев. Уже тогда появились слухи о не только творческих отношениях пары.
Как утверждает источник КП, именно Леван помог Успенской пережить сканадал с дочерью, был все время рядом и заботился о певице.
«Любовь Залмановна в потрясающей форме и даст фору молодым девчонкам, но он ни на что не претендовал. Просто окружил ее заботой, постоянно следил за ее самочувствием, за тем, чтобы она не забывала поесть. Он настоящий мужчина. И хотя у них разница в 38 лет, Успенская не могла с собой совладать — пропала, как девчонка», — рассказал знакомый артистки.
Говорят, Левана часто видели в загородном доме Успенской. Сама певица пока имя своего мужчины не раскрывает.
Напомним, после скандала с дочерью Успенская раскрыла правду о своем муже. Певица утверждает, что он жил за ее счет и поднимал руку.
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