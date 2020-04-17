Происшествия

В полиции отреагировали на заявление ФГИ о рейдерском захвате предприятия

Конфликт в главном офисе госпредприятия «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК) привел к вмешательству полиции. Ранее о рейдерском захвате предприятия заявили в Фонде госимущества.

Как сообщила РБК-Украина пресс-служба Национальной полиции. Правоохранители выехали на вызов в главный офис ОГХК.

«Никакого рейдерского захвата нет. Там просто возник конфликт между бывшим руководителем компании и настоящим. На место выехала следственно-оперативная группа Нацполиции Соломенского района. Они разбираются в ситуации», — утверждают в полиции.

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта. Пресс-офицер полиции Соломенского района утверждает, что ситуация точно квалифицируется как рейдерский захват государственного предприятия.

Ранее сообщалось, что самопровозглашенное руководство Одесского национального медуниверситета выписало себе огромные премии за «итоги» работы в течение 2019 года.

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