Шоу-бизнес

"Приятного аппетита": запрещенная в Украине певица показала, как ест на унитазе (фото)

Российская и белорусская певица Бьянка (Татьяна Липницкая), которую ранее не пустили в Украину из-за выступлений в оккупированном Крыму, возмутила сеть фото на унитазе.

Артистка показала, как ест и пьет, сидя в туалете. «Наслаждение. Любимый дом», — подписала она фото.

«Как же это не по-людски, жрать и с**ть одновременно — удел животных», «Наслаждение??? Нюхать своё г**но и при этом кушать!?», «Крякнула кукушка уже», «Мать, что у тебя с головой?», «Не от большого ума», — взорвались подписчики Бьянки. Они также назвали ее уткой и пожелали приятного аппетита.

Отметим, что Бьянка проводит карантин в Москве (где и работает), хотя сама она гражданка Беларуси.

Ранее мы писали, что парень, облизавший на камеру общественный унитаз, попал в больницу с коронавирусом.

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