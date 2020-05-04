26.88 / 27.18 29.02 / 29.55
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Приятного аппетита": запрещенная в Украине певица показала, как ест на унитазе (фото)

20:18 4 мая 2020 361
Бьянка
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская и белорусская певица Бьянка (Татьяна Липницкая), которую ранее не пустили в Украину из-за выступлений в оккупированном Крыму, возмутила сеть фото на унитазе.

Артистка показала, как ест и пьет, сидя в туалете. «Наслаждение. Любимый дом», — подписала она фото.

Бьянка

Бьянка

«Как же это не по-людски, жрать и с**ть одновременно — удел животных», «Наслаждение??? Нюхать своё г**но и при этом кушать!?», «Крякнула кукушка уже», «Мать, что у тебя с головой?», «Не от большого ума», — взорвались подписчики Бьянки. Они также назвали ее уткой и пожелали приятного аппетита.

Бьянка

Бьянка

Бьянка

Бьянка

Отметим, что Бьянка проводит карантин в Москве (где и работает), хотя сама она гражданка Беларуси.

Ранее мы писали, что парень, облизавший на камеру общественный унитаз, попал в больницу с коронавирусом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером

Бьянка

"Приятного аппетита": запрещенная в Украине певица показала, как ест на унитазе (фото)

Полицейское сопровождение

Полицейский начальник похитил трубопровод стоимостью миллионы гривен и вывез под охраной подчиненных

Тест

Коронавирус поразил табор ромов под Одессой

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер