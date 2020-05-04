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"Приятного аппетита": запрещенная в Украине певица показала, как ест на унитазе (фото)
Российская и белорусская певица Бьянка (Татьяна Липницкая), которую ранее не пустили в Украину из-за выступлений в оккупированном Крыму, возмутила сеть фото на унитазе.
Артистка показала, как ест и пьет, сидя в туалете. «Наслаждение. Любимый дом», — подписала она фото.
«Как же это не по-людски, жрать и с**ть одновременно — удел животных», «Наслаждение??? Нюхать своё г**но и при этом кушать!?», «Крякнула кукушка уже», «Мать, что у тебя с головой?», «Не от большого ума», — взорвались подписчики Бьянки. Они также назвали ее уткой и пожелали приятного аппетита.
Отметим, что Бьянка проводит карантин в Москве (где и работает), хотя сама она гражданка Беларуси.
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