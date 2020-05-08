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Институт «Укравтодора» аттестовал неработающий АБЗ для участия в тендере компании «Автострада», — СМИ (видео)

17:03 8 мая 2020 13
Дорожные работы
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Строительство качественных дорог в Житомирской области под угрозой. Представители отрасли строительства дорог заявляют о возможных нарушениях условий тендера на ремонт трех участков автодороги государственного значения. Об этом сообщил 24 канал в своем сюжете.

«Представители отрасли говорят о нарушении условий тендера на закупку дорожных работ на участках дороги М-21 стоимостью более 600 млн гривен. К участию в тендерах якобы чиновники допускают только предприятия, связанные с „Укравтодором“ и Службой автомобильных дорог Житомирщины, несмотря на несоответствие этих компаний условиям тендеров»", — отметили журналисты в сюжете телеканала.

По словам журналистов, главное условие участия компании в тендерной закупке — наличие у подрядчика вблизи объекта асфальто-бетонного завода: «Однако компании, которые реально имеют мощности для производства асфальта, тендерная комиссия к участию в закупке не допускает».

В сюжете говорится, что предпочтение якобы было отдано предприятию «Автострада», которое подписало договор на поставку асфальта с почти уничтоженного завода, принадлежащего Житомирскому облавтодору, чтобы иметь возможность обойти конкурентов, а неработающий завод аттестовал институт, подчиняющийся «Укравтодору».

«Вид завода не является подтверждением того, может или не может он выпускать асфальт», — сообщил Анатолий Цинка, первый заместитель директора ГП ГосдорНИИ.

По словам Анатолия Цинки, на место выезжала бригада, и на момент выезда завод был запущен.

«Неработающий АБЗ за подписью директора ГП ГосдорНИИ Артема Безуглого был аттестован 10 марта. По документам, институт провел полную проверку АБЗ, который якобы находится в надлежащем состоянии в соответствии со всеми стандартами», — говорится в сюжете 24 канала.

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