Украина

Бизнесмен Евгений Черняк пытался поразить своих подписчиков в соцсетях «пророческим» постом про пандемию коронавируса и космическую программу от Илона Маска. Внимательное изучение истории правок в Facebook заставило усомниться в талантах «пророка»: все указывало на то, что автор просто откорректировал свой же пост двухлетней давности. Сейчас на странице Черняка публикация скрыта, но у бизнесмена появились последователи. Редактируя свои старые посты в Facebook, пользователи соревнуются за звание лучшего Нострадамуса.

Публикация на странице Черняка намекала на незаурядные способности автора к предсказанию будущего. «Будет пандемия. Неизвестный вирус спровоцирует кризис. Цена на нефть упадет до исторического минимума. Границы стран будут закрыты. Илон Маск будет пытаться запускать пилотируемые ракеты… Май будет холодным, как октябрь», — гласил прогноз.

При ближайшем рассмотрении пост оказался откорректированной версией старой публикации. В исходнике приводились строчки Высоцкого.

В последней версии «пророческого» поста автор добавил слова о потребности в чувстве юмора, как бы намекая, что все происходящее — своеобразная шутка.

«Юмор» оказался слишком тонким, шутка осталась непонятой и автор скрыл публикацию.

У украинского «нострадамуса» тут же нашлись последователи.

Напомним, ранее Евгений Черняк прокомментировал в соцсетях продление карантина, политику Зеленского и кризис в Украине.

Фото Евгений Черняк/Facebook

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