26.70 / 27.06 29.47 / 30.03
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Евгений Черняк оскандалился из-за "пророческого" поста про коронавирус: сеть взорвалась насмешками

8:22 31 мая 2020
черняк
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Бизнесмен Евгений Черняк пытался поразить своих подписчиков в соцсетях «пророческим» постом про пандемию коронавируса и космическую программу от Илона Маска. Внимательное изучение истории правок в Facebook заставило усомниться в талантах «пророка»: все указывало на то, что автор просто откорректировал свой же пост двухлетней давности. Сейчас на странице Черняка публикация скрыта, но у бизнесмена появились последователи. Редактируя свои старые посты в Facebook, пользователи соревнуются за звание лучшего Нострадамуса.

Публикация на странице Черняка намекала на незаурядные способности автора к предсказанию будущего. «Будет пандемия. Неизвестный вирус спровоцирует кризис. Цена на нефть упадет до исторического минимума. Границы стран будут закрыты. Илон Маск будет пытаться запускать пилотируемые ракеты… Май будет холодным, как октябрь», — гласил прогноз.

При ближайшем рассмотрении пост оказался откорректированной версией старой публикации. В исходнике приводились строчки Высоцкого.

В последней версии «пророческого» поста автор добавил слова о потребности в чувстве юмора, как бы намекая, что все происходящее — своеобразная шутка.

«Юмор» оказался слишком тонким, шутка осталась непонятой и автор скрыл публикацию.

У украинского «нострадамуса» тут же нашлись последователи.

Напомним, ранее Евгений Черняк прокомментировал в соцсетях продление карантина, политику Зеленского и кризис в Украине.

Фото Евгений Черняк/Facebook

240

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пограничник

Украинский пограничник спас жизнь иностранцу в аэропорту "Борисполь"

черняк

Евгений Черняк оскандалился из-за "пророческого" поста про коронавирус: сеть взорвалась насмешками

чонгар

На админгранице с Крымом похищен украинский военный: что об этом известно

День Киева

День Киева 2020: красивые открытки и поздравления

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер