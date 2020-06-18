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День потребует выдержки и максимальной осторожности: гороскоп на 19 июня
Пятница, 19 июня, — день потребует выдержки и максимальной осторожности.
«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 июня для всех знаков зодиак. Читайте также гороскоп на эту неделю.
Овен
Сегодня лучше занять выжидательную позицию, резкие и необдуманные действия могут только навредить.
Телец
Посвятите большую часть времени семье. Поберегите кошелек, не тратьте деньги на ненужные покупки.
Близнецы
День хорош для самоанализа и работы над ошибками. На амурном фронте звезды сулят сюрпризы.
Рак
Многообещающий день, который открывает перед вами новые возможности. Не упустите шанс воспользоваться ими.
Лев
Проявите максимальную внимательность и аккуратность, особенно при работе с важными документами. Вечер порадует приятным известием.
Дева
День благоприятен для решения организационных вопросов, наведения порядка в доме.
Весы
Хороший период для налаживания новых контактов, восстановления утраченных связей.
Скорпион
Это время отлично подходит для новых начинаний и смелых экспериментов. Можно совершать крупные покупки, удачными окажутся сделки с недвижимостью.
Стрелец
Направьте свою неуемную энергию в нужное русло. Можно смело браться за грандиозные проекты — шансы на успех довольно велики.
Козерог
День хорош для семейных мероприятий, отдых в кругу близких и друзей подарит незабываемые эмоции. Старайтесь не рисковать в денежных вопросах.
Водолей
Придется немало потрудиться, чтобы достичь желаемого, но результат проделанной работы порадует вас.
Рыбы
Удача будет сопутствовать вам во всем. Тяга к чему-то новому и неизведанному принесет ощутимые плоды.
Хорошего вам дня!
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что можно и чего нельзя делать согласно лунному календарю с 15 по 21 июня 2020 года.
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Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...