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Гороскоп

День потребует выдержки и максимальной осторожности: гороскоп на 19 июня

21:38 18 июня 2020
гороскоп
Петр КОТОВ, специально для «ФАКТОВ»

Пятница, 19 июня, — день потребует выдержки и максимальной осторожности.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 19 июня для всех знаков зодиак. Читайте также гороскоп на эту неделю.

Овен

Сегодня лучше занять выжидательную позицию, резкие и необдуманные действия могут только навредить.

Телец

Посвятите большую часть времени семье. Поберегите кошелек, не тратьте деньги на ненужные покупки.

Близнецы

День хорош для самоанализа и работы над ошибками. На амурном фронте звезды сулят сюрпризы.

Рак

Многообещающий день, который открывает перед вами новые возможности. Не упустите шанс воспользоваться ими.

Лев

Проявите максимальную внимательность и аккуратность, особенно при работе с важными документами. Вечер порадует приятным известием.

Дева

День благоприятен для решения организационных вопросов, наведения порядка в доме.

Весы

Хороший период для налаживания новых контактов, восстановления утраченных связей.

Скорпион

Это время отлично подходит для новых начинаний и смелых экспериментов. Можно совершать крупные покупки, удачными окажутся сделки с недвижимостью.

Стрелец

Направьте свою неуемную энергию в нужное русло. Можно смело браться за грандиозные проекты — шансы на успех довольно велики.

Козерог

День хорош для семейных мероприятий, отдых в кругу близких и друзей подарит незабываемые эмоции. Старайтесь не рисковать в денежных вопросах.

Водолей

Придется немало потрудиться, чтобы достичь желаемого, но результат проделанной работы порадует вас.

Рыбы

Удача будет сопутствовать вам во всем. Тяга к чему-то новому и неизведанному принесет ощутимые плоды.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что можно и чего нельзя делать согласно лунному календарю с 15 по 21 июня 2020 года.


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