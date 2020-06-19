Подключили суд и правоохранителей: СМИ рассказали о нарушении прав инвесторов

Украина

Международный инвестор КУА «Строительные проекты» купил активы в Украине, однако их спустя время получил бизнесмен Александр Ярославский. Об этом говорится в материале издания «Апостроф» «Инвест-няни, говорите? Как государство помогает „отжимать“ честно купленное инвесторами имущество».



В статье отмечается, что созданная крупной международной банковской группой в 2006 году компания «Строительные проекты» приобрела у ООО «ИКК «Ин-Вест» недвижимое имущество в Киеве и 6 земельных участков в Броварском районе Киевской области в феврале 2017 года. В компании заявили, что все договоры были оформлены в соответствии с законодательством и осуществили полную оплату по контракту. Суд при рассмотрении дел № 910/19 005/17 та № 910/1026/15-г подтвердил правомерность сделок.

В апреле 2018 года следователь главка Нацполиции в Киеве подал в Голосеевский районный суд ходатайство об аресте 32 объектов, среди которых оказались помещения, купленные «КУА «Строительные проекты».

«Официальным поводом следователь назвал производство № 12 013 110 000 001 044 от 2013 года по делу о мошенничестве, открытое по заявлению ПАО «Укрсиббанк». Ранее это имущество принадлежало корпорации «АИС», которая выступила поручителем по обязательствам третьих лиц перед «Укрсиббанком». Ходатайства были удовлетворены и на основе допущений следователя о связи КУА и «АИС» имущество арестовали. В ООО «КУА «Строительные проекты» подчеркнули, что не имели никаких отношений с «АИС», — говорится в материале.

По информации СМИ, «Укрсиббанк» уступил задолженность «АИС» ООО «Украинская металлургическая компания».

«Арестованные активы КУА передали АРМА, а агентство должно было назначить там независимое управление. Но имущество безосновательно передали ООО «ЖК «Воздвиженка» Ярославского, которое не имеет опыта управления такими объектами. Впоследствии комплекс перестал работать, автосалоны закрылись, ущерб госбюджета и бизнеса достиг 63,5 млн грн, а сотрудники салонов выходили на акции протеста под КМУ и офис АРМА», — написал журналист в своей статье.

КУА пыталось вернуть имущество через суды. Последнее судебное решение об отмене ареста датируется 11 марта, однако уже через несколько дней арест возобновили. В апреле Днепровский районный суд Киева вынес приговор экс-представителям АИС на основании договора со следствием, при этом суд вставил в решение с приговором пункты о компенсации для компании Ярославского за счет инвесторов, которые купили имущество АИС. В результате к активам «КУА «Строительные проекты» и имуществу еще ряда юрлиц была применена спецконфискация.

«Компании-покупатели ответили за вину осужденных физических лиц, а приобретенное компаниями имущество — просто отобрали», — пишет издание.

«Строительные проекты» и еще 23 компании подали апелляцию на приговор. Однако Апелляционный суд отказался открывать производства, сославшись, что приговор по сделке о признании вины не подлежит обжалованию третьими лицами. КУА начал готовить жалобу на решение апелляционного суда и ожидает ее рассмотрения в рамках законодательства.



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