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Ничему не учатся: в открытой после вспышки коронавируса Киево-Печерской Лавре собрались десятки людей без масок (фото)
В Киево-Печерской Лавре, которую в апреле 2020 года закрывали на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, прихожане без масок и большой толпой ожидали причастия.
Фото, на котором видны люди, в основном, без средств индивидуальной защиты, стоящие близко друг к другу, в соцсети выложила журналист Юлия Забелина.
«Безопасная дистанция? Не слышали… Киево-Печерская Лавра сейчас. Почти все без масок и причащаются с одной ложки! Полная антисанитария…» — комментирует журналистка и добавляет, что она в маске и «облилась антисептиком».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Киево-Печерскую Лавру открыли после карантина еще месяц назад — 25 мая.
Фото Юлии Забелиной.
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