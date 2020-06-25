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Общество и люди

Ничему не учатся: в открытой после вспышки коронавируса Киево-Печерской Лавре собрались десятки людей без масок (фото)

12:51 25 июня 2020
Люди без масок в Киево-Печерской Лавре

В Киево-Печерской Лавре, которую в апреле 2020 года закрывали на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции, прихожане без масок и большой толпой ожидали причастия.

Фото, на котором видны люди, в основном, без средств индивидуальной защиты, стоящие близко друг к другу, в соцсети выложила журналист Юлия Забелина.

«Безопасная дистанция? Не слышали… Киево-Печерская Лавра сейчас. Почти все без масок и причащаются с одной ложки! Полная антисанитария…» — комментирует журналистка и добавляет, что она в маске и «облилась антисептиком».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Киево-Печерскую Лавру открыли после карантина еще месяц назад — 25 мая.

Фото Юлии Забелиной.

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