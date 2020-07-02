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Здоровье и медицина

6 июля на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит пульмонолог Евгений Симонец

16:17 5 июля 2020
скорая помощь ФАКТОВ

— Даже некоторые врачи иногда пропускают воспаление легких, вызванное вирусом, списывая симптомы на проявления ОРВИ, — объясняет пульмонолог, торакальный хирург, доцент кафедры хирургии № 1 Киевского медицинского университета кандидат медицинских наук Евгений Симонец. — На ранней стадии клиническая картина действительно похожа: высокая температура, незначительный кашель или даже подкашливание, общая слабость, потливость. Но, если пациент жалуется на одышку, врач должен заподозрить развитие пневмонии.

— И направить на рентген?

— Лучше сразу на компьютерную томографию. Сегодня многие центры делают информативное КТ с минимальной лучевой нагрузкой. Если на снимках видны проявления воспаления малых бронхов (бронхиолита) в виде очагов матового стекла — локальных или обширных, — пациенту следует сдать анализ ПЦР на коронавирус.

— Чем опасна пневмония, вызванная коронавирусом?

— Острым респираторным дистресс-синдромом. Он провоцирует выброс огромного количества биологически активных клеток — цитокинов: возникает цитокиновый шторм, опасный для жизни. Цитокины «залепляют» альвеолы и не дают человеку дышать.

Какие последствия вирусной пневмонии и как с ними справиться? Можно ли предупредить переход острого обструктивного бронхита в хронический? Как помочь человеку при попадании в дыхательные пути инородного тела до приезда скорой?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 6 июля, с 12:00 до 13:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит пульмонолог кандидат медицинских наук Евгений Николаевич Симонец.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 16 июля

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