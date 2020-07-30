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Политика

Любовный треугольник с дракой: в сети показали скандальное видео с участием нардепа Стрихарского

18:21 30 июля 2020
депутат

Депутат от «Слуги народа» Андрей Стрихарский попал в скандал с дракой в ресторане Киева. В сети опубликовали видео от 26 июля, где заснято жестокое избиение посетителя заведения. Судя по записям с камер наблюдения, причиной конфликта между мужчинами стала блондинка в белом. Авторы видео утверждали, что якобы драку спровоцировали Стрихарский и его охранник.

Позднее Стрихарский подтвердил, что женщина на записи — его супруга, а причиной конфликта депутат назвал любовный треугольник.

«Это моя законная жена. Я ее застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения», — заявил депутат в комментарии изданию «Страна».

В то же время парламентарий утверждает, что не знает того мужчину, которого назвали «охранником» и который избивает человека за столиком. «Завязалась у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал», — рассказал Стрихарский.

Напомним, накануне стало известно о потасовке при участии депутата от «Слуги народа» в поселке Железный Порт. В одном из кафе на побережье посетитель ударил депутата рукой в лицо.

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