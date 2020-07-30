- 18:51 Суд открыл производство о запрете "партии Шария"
- 18:37 Китай возлагает стратегические надежды на Медведчука, — FreeHongKongCentre
- 18:31 Расстрел «Мерседеса» на трассе Киев – Харьков был постановкой: полиция рассказала детали спецоперации
- 18:21 Любовный треугольник с дракой: в сети показали скандальное видео с участием нардепа Стрихарского
- 18:18 Трамп хочет перенести президентские выборы в США: в чем причина
- 18:12 Украинский футбольный клуб остался без главного тренера
- 18:03 Теща помогала пилить тело: появились жуткие подробности расчленения рэпера Энди Картрайта
- 17:59 Под Николаевом фура задавила двух рабочих, укладывавших плитку
- 17:43 Не тот огнемет: боевики оскандалились фейком об "украинских диверсантах"
- 17:41 За вооруженное нападение на синагогу в Мариуполе полиция разыскивает Юлия Цезаря
- 17:06 Болгария снова разрешила украинцам въезжать в страну без тестов на коронавирус и обязательного карантина
- 17:02 Зеленский назначил Кравчука главным украинским переговорщиком в ТКГ
Любовный треугольник с дракой: в сети показали скандальное видео с участием нардепа Стрихарского
Депутат от «Слуги народа» Андрей Стрихарский попал в скандал с дракой в ресторане Киева. В сети опубликовали видео от 26 июля, где заснято жестокое избиение посетителя заведения. Судя по записям с камер наблюдения, причиной конфликта между мужчинами стала блондинка в белом. Авторы видео утверждали, что якобы драку спровоцировали Стрихарский и его охранник.
Позднее Стрихарский подтвердил, что женщина на записи — его супруга, а причиной конфликта депутат назвал любовный треугольник.
«Это моя законная жена. Я ее застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения», — заявил депутат в комментарии изданию «Страна».
В то же время парламентарий утверждает, что не знает того мужчину, которого назвали «охранником» и который избивает человека за столиком. «Завязалась у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал», — рассказал Стрихарский.
Напомним, накануне стало известно о потасовке при участии депутата от «Слуги народа» в поселке Железный Порт. В одном из кафе на побережье посетитель ударил депутата рукой в лицо.250
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Расстрел «Мерседеса» на трассе Киев – Харьков был постановкой: полиция рассказала детали спецоперации (фото)
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 748 мм