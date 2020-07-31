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Происшествия

Не нравятся условия в СИЗО: луцкий террорист объявил голодовку

21:59 31 июля 2020
Кривош

Максим Кривош, захвативший 21 июля в Луцке автобус с людьми, объявил голодовку в СИЗО.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Тиможинский, передает «ВолиньPost».

По словам адвоката, голодать заключенный начал 30 июля, протестуя против условий содержания его в СИЗО.

Адвокат сообщил, что Кривош недоволен тем, что на него надевают наручники каждый раз, когда выпускают из камеры. Кроме того, Кривошу якобы не дают сменной одежды. Поэтому он вынужден стирать свои вещи в умывальнике.

По информации агенства, прокуроры, которые систематически посещают СИЗО, не передавали никаких жалоб от заключенного на режим или условия содержания.

Как сообщали «ФАКТЫ», по делу луцкого террориста Максима Кривоша назначено около 30 экспертиз, в том числе взрыво-техническая, судебно-баллистическая, холодного оружия, автотовароведческая и лингвистическая. В рамках судебно-лингвистической экспертизы будут исследовать книгу Кривоша «Философия преступника».

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