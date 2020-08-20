25 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит инфекционист Виталий Янченко

Количество зараженных коронавирусом растет, на днях в Украине были зафиксированы два коронавирусных антирекорда. Чего ждать дальше?

— Считаю, что мы постепенно выходим на пик заболеваемости, хотя и довольно пологий, — объясняет врач-инфекционист высшей категории кандидат медицинских наук Виталий Янченко. — А верхняя точка — первые три недели сентября. Дети пойдут в школу, и хотя они болеют легко, но с такой же легкостью и распространяют вирус. Это опасно для людей старшего возраста, а также тех, у кого низкий иммунитет.

Молодежь и люди среднего возраста, у которых крепкий иммунитет, болеют, может, и чаще, но умирают реже. Я недавно по Интернету консультировал группу туристов, которые в походе ночевали в одной палатке. Все пятеро заболели, но только у одного пациента держалась температура 39 градусов, а у остальных — 37,5—38,5.

— Почему лечение пациентов с COVID-19 включает и антибиотики, ведь организм поражается вирусом?

— Коронавирус довольно избирателен: он поражает не только легкие, как считалось вначале, но и сердце, нервную систему, почки. Кроме лекарств, подавляющих вирус, пациента нужно защитить от активации бактериальной флоры. Коронавирус губительно действует на защитные клетки — лимфоциты, и бактерии в это время атакуют.

— В разгаре сезон боррелиоза. Как провериться после укуса клеща?

— Для начала сдать клеща (причем лучше живого) в лабораторию, где его проверят на все инфекции. Недавно пришлось лечить девятилетнюю девочку, которую клещ укусил в ухо. У паразита с помощью ПЦР обнаружили анаплазмы — мельчайшие микроорганизмы. Попадая в наш организм, они паразитируют внутри клеток, а именно в лейкоцитах, участвующих в антибактериальном иммунном ответе. И вызывают заболевание — гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ). У больного нарушается работа иммунной системы: повышается температура, появляется одышка, страдают легкие, почки. По моему настоянию девочка проверилась и на антитела к боррелиям, хотя их у клеща не нашли. Но… боррелиоз подтвердился: видимо, паразит выпустил эти бактерии раньше, чем анаплазмы. К счастью, лечение ребенку помогло.

Как избежать осложнений при заражении коронавирусом? Когда пациент уже не опасен для окружающих? По каким симптомам можно заподозрить последствия укуса клеща? На эти и другие вопросы наших читателей во вторник, 25 августа, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит инфекционист кандидат медицинских наук Виталий Игоревич Янченко. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 3 сентября

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала стремительное увеличение в разных странах мира процента молодых людей, инфицированных COVID-19. Тем временем в Украине начали действовать новые карантинные зоны.

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