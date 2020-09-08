Тот еще денек: гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака

Среда, 9 сентября, — день может выдаться напряженным, воздержитесь от необдуманных решений и шагов. «ФАКТЫ» регулярно публикуют эксклюзивные гороскопы для всех знаков зодиака, а сегодня предлагают вам астрологический прогноз на 9 сентября.

ОВЕН

Старайтесь закончить все дела, не оставляйте ничего на потом. Будьте готовы к разным неожиданностям, не исключено, что придется импровизировать на ходу.

ТЕЛЕЦ

В этот день лучше не браться за что-то новое — достигнуть желаемого вряд ли удастся, да и сил на это уйдет немало. Восстановить душевную гармонию помогут водные процедуры.

БЛИЗНЕЦЫ

Движение — это жизнь, не стоит забывать сегодня об этом. Дел, требующих повышенного внимания, может оказаться много, но вы со всеми сумеете справиться в срок. Проявите осторожность в финансовых вопросах.

РАК

События этого дня могут повлиять на ваше будущее. Утром вероятна какая-то путаница или неразбериха, но вы без проблем все уладите. Некоторым представителям знака звезды сулят судьбоносную встречу.

ЛЕВ

Благодаря умению быстро ориентироваться в ситуации и просчитывать свои действия на несколько шагов вперед сможете достигнуть отличных результатов. В любовных отношениях старайтесь проявлять больше заботы и понимания.

ДЕВА

Вероятно, из-за каких-то случайностей придется полностью пересмотреть свои планы на этот день. Сохраняйте спокойствие и воздержитесь от необдуманных шагов.

ВЕСЫ

В общении с родственниками может возникнуть какая-то напряженность. Чтобы не портить настроение ни себе, ни близким, не стоит устраивать выяснение отношений. Не давайте сегодня пустых обещаний.

СКОРПИОН

Внимательно прислушивайтесь ко всему сказанному, сумеете почерпнуть для себя что-то очень важное и интересное. Звезды не советуют в этот день идти на риск — можете многое потерять.

СТРЕЛЕЦ

На профессиональном поприще открываются неплохие перспективы. Проявив активность и деловую хватку, сумеете достигнуть отличных результатов. Вероятно получение выгодного предложения, также удачными окажутся крупные покупки.

КОЗЕРОГ

На службе благодаря продемонстрированным деловым качествам удастся повысить свой авторитет среди коллег, начальство по достоинству оценит ваш профессионализм. Одинокие Козероги сегодня могут рассчитывать на многообещающую встречу.

ВОДОЛЕЙ

Если хотите без проблем получить желаемое, не спешите с выводами и прислушивайтесь к мнению более опытных людей. Уверенность в собственной правоте не всегда бывает хороша. Могут возникнуть проблемы с пищеварением, откажитесь от тяжелой и жирной пищи.

РЫБЫ

Ставьте перед собой реально выполнимые цели и задачи, иначе ваши мечты могут унести вас куда-то очень далеко и не в ту сторону. Сегодня вы будете склонны к быстрой утомляемости, ограничьте свои контакты и избегайте эмоциональных перегрузок.

Хорошего вам дня!

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