АМКУ увидел признаки коррупционного сговора чиновников и бизнеса на 800 миллионов гривен субвенции, — СМИ

Антимонопольный комитет Украины приостановил более 30 тендеров по закупке оборудования для школ из-за возможного коррупционного сговора ряда чиновников среднего звена от Министерства образования и департаментов образования областных госадминистраций с представителями нескольких компаний на рынке школьного оборудования и программного обеспечения. Об этом говорится в расследовании «Как 800 млн субвенций на учебное оборудование для школ Украины уходят в частные карманы», опубликованном на «Цензор.нет», пишет «ZN.UA».

«АМКУ получил ряд жалоб на действия компаний „Би-Про“, „Дикси-Центр“, „Элиз Лабс“, а также заказчиков в ряде региональных департаментов образования во время проведения тендеров в системе „Прозорро“ на сумму более 500 млн грн», — говорится в статье.

В Черниговской области в скандал, возможно, вовлечен первый заместитель главы Черниговской ОГА, в Полтавской области торги объявлены повторно, но с теми же нарушениями, в Херсонской области к аукциону допущены компании, которые, по мнению автора, связаны между собой одной группой компаний.

«В Ровенской, Волынской, Закарпатской, Запорожской, Днепропетровской областях торги, похоже, также объявлены под три компании», — пишет автор.

Речь идет о тендерах на закупку оборудования для классов естественнонаучного направления (физика, химия, математика, биология, география) и STEM-лабораторий (Science, Technology, Engineering and Mathematics, наука, технологии, инженерия и математика) за счет более 800 млн грн образовательной субвенции, которую выделил Кабмин в ноябре 2019 года, перераспределив средства с других программ, которые не были использованы.

По мнению автора расследования, якобы была создана схема при участии главы директората школьного образования.

«В опубликованных торгах заявлены технические требования, завышенные без веских оснований, но теперь они подходили под ассортимент указанных компаний», — говорится в расследовании.

Как указано в материале, якобы это произошло из-за личных договоренностей бенефициаров компаний «Би-Про», «Дикси-Центр», «Элиз Лабс» с чиновниками.

В расследовании говорится, что указанные компании уже неоднократно являлись фигурантами уголовных расследований и дел, связанных с неуплатой налогов. На сегодняшний день они приняли участие в тендерах на общую сумму более 500 млн грн и часть из них выиграли.

«Сейчас на рассмотрении АМКУ более 30 жалоб по торгам субвенций, приостановлена практически большая часть торгов, но этим трем компаниям удается уйти от ответственности якобы благодаря письмам главы директората школьного образования и подложным документам», — говорится в расследовании.

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