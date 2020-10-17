Киев нуждается в новых дренажных системах для дождевой воды, — Денис Борисенко

Сегодня в Киеве ливень и очередной потоп. Затоплены улицы, остановлено движение в ряде районов. Ливневая канализация традиционно не справляется. Об этом заявил Денис Борисенко, кандидат в депутаты Киевсовета от партии «За майбутнє».



«Киеву нужны новые экологические системы очистки и содержания дождевой воды, которая во всем мире считается ценностью, а у нас сливается в канализацию», — заявил Борисенко.



Он отметил, что разговоры о ремонте ливневой канализации звучат постоянно, однако, по его мнению, следует немедленно заняться проектированием и реализацией альтернативных систем задержания и очистки дождевой воды.

«Это биодренажные системы, локализованные в районах города и не зависящие от работы общегородской ливневой канализации», — отметил кандидат по 4-му округу.



Напомним, такие решения уже обсуждались с архитекторами в офисе «Трансформации Троещины» раз накануне сегодняшнего ливня.



Задачей таких систем является сбор дождевой воды и замедление скорости водного потока, чтобы дать возможность воде испаряться и впитываться в почву. В то же время биодренажные системы очищают воду от загрязнения.



Ливневая канализация в условиях изменения климата дает сбои, поскольку проектировалась без учета современных климатических изменений. Сегодня увеличились интенсивность и количество осадков, выпадающих зимой, и происходит быстрое таяние снега.



В Киеве отдельной огромной проблемой стало высокое содержание загрязняющих веществ в городских сточных водах. Это связано с большим количеством автотранспорта и активным применением химических средств для содержания дорог. Все это негативно сказывается на экосистеме города.



Требуется предварительная очистка дождевой воды перед ее попаданием в природные водоемы.



В Западной Европе широко используются природные дренажные системы для дождевых вод. Они выглядят как специально спроектированные оазисы зеленых насаждений, так называемых «дождевых садов», канавок, кюветов, зеленых крыш. Биодренажни системы улучшают дизайн районов, создают дополнительное зеленое пространство, повышают качество воздуха.



Участник инициативной группы «Трансформации Троещины» архитектор Анна Вязовская, которая занимается водными решениями для городской среды, утверждает, что внедрение биодренажних систем улучшит состояние наших водоемов, почвы, и, в целом, городской экосистемы.



Денис Борисенко в составе нового Киевсовета планирует инициировать использование новых урбанистических технологий для Киева, а Троещина и Лесной массив должны стать пилотными районами для внедрения современных решений.

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