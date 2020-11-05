В порту «Южный» под международным брендом возродили буксирные схемы, — СМИ

В крупнейшем порту Украины «Южный» вернулись к практие аренды государственных буксиров частной компанией по заниженной стоимости. Ущерб для двух госпредприятий, работающих в порту может составить свыше 20 млн долларов в год. Об этом пишет narodna-pravda.ua



«Частная буксирная компания P&O Maritime Украина, осуществляющая буксирные проводки практически 80% судов, которые заходят в порт «Южный» на данный момент имеет лишь один собственный буксир в акватории порта. Недостающие мощности частники компенсируют, арендуя буксиры у двух государственных предприятий «Морской торговый порт Южный» и «Укртранснафта», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, аренда осуществляется на почасовой основе на заведомо невыгодных для госпредприятий условиях.

«P&O Maritime Украина по сути выступает посредником между судовладельцем и госпредприятиями. При этом получает от агента судовладельца за буксирное обеспечение судна класса панамакс порядка $ 30 тыс, а за использование государственных буксиров платит ГП МТП Южный и Укртранснафте не более $ 5 тыс. Фактически лишая госпредприятия $ 25 тыс на каждом судозаходе. Более того, если речь идет о более крупных судах класса кейпсайз, которые активно обрабатываются в порту „Южный“, то стоимость буксирного сопровождения увеличивается в 2−3 раза», — пишет narodna-pravda.ua.

На регулярной основе заказы для частников обслуживают государственные буксиры «Евгений Яковцев», «Владимир Иванов», «Львов» и «Укртранснафта». Об этом свидетельствуют данные открытой системы MarineTraffic.

Автор статьи также напоминает, что P&O Maritime Украина активно позиционирует себя как дочернее предприятие международной компании P&O Maritime входящей в структуру DP World из ОАЭ.

«Появление компании на буксирном рынке Украины в 2018 году сопровождалось масштабной пиар-кампанией о зарубежных инвестициях в буксирный флот. Однако сейчас она пытается зарабатывать для своих собственников за счет госпредприятий. До недавнего времени аналогичная буксирная схема действовал в Одесском порту и была ликвидирована лишь в этом году. Тогда своих должностей лишились директор ГП „Одесский морской торговый порт“ и начальник Одесского филиала АМПУ», — говорится в материале.



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