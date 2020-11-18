Борис Філатов: «Я чітко знаю, чим буду займатися наступного дня після виборів»

Дніпро — один з головних промислових і фінансових центрів України і четвертий за чисельністю населення. Місто складне, з багатою історією, своїм баченням майбутнього і з дуже активною громадянською позицією. 22 листопада там відбудеться другий тур виборів мера. На це крісло претендують чинний міський голова Борис Філатов і підприємець Загід Краснов. Про те, що було зроблено під час першої каденції, а також про те, чому вибори мера перетворилися в бої без правил і чому він дуже любить свою роботу і вважає її найцікавішою, «ФАКТИ» поговорили з Борисом Філатовим.

«Дніпро — моя любов назавжди»

— Борисе, в першому турі виборів за крісло мера Дніпра боролися 17 кандидатів. Ви набрали 46,4 відсотка голосів, набагато випередивши суперників. До перемоги не вистачило зовсім трохи. Ви задоволені результатами?

— І так, і ні. Задоволений тим, що отримав колосальну підтримку земляків. Велике спасибі їм за такий мандат довіри. Задоволений, що найбільшою фракцією міськради (22 особи, це 34 відсотки від складу) стали представники партії «Пропозиція», одним з лідерів якої я є. Задоволений, що обраний досить якісний склад депутатського корпусу, тобто буде з ким співпрацювати. Багато з них були депутатами попередніх скликань, вони розуміють, як функціонує міське господарство, і налаштовані на конструктивну роботу.

— Ви написали у «Фейсбуці», що «міська мафія фактично вкрала у всіх нас нашу спільну перемогу, в тому числі за допомогою «сіток» і «каруселей». Невже фальсифікації були настільки масштабними?

— Опоненти не гребують нічим. Вважаю, що перемогу в першому турі у мене вкрали. Навіть не у мене, а у міста.

Наведу простий приклад. Усі соцопитування і екзитполи показали, що на друге місце виходить Олександр Вілкул — мій основний опонент з 2015 року. Він відомий політик, у якого є якийсь бекграунд (для когось позитивний, для когось негативний), є свій електорат. Однак у того, хто його випередив (мова про Загіда Краснова. — Авт.), розрив з Вілкулом склав 447 голосів. Це в мільйонному місті! Уявляєте? За підрахунками нашого штабу, було скуплено близько шести тисяч голосів. У соцмережах повно фотографій, як видавали гроші прямо в машинах біля дільниць, як фотографували «правильні» бюлетені.

— У вас є побоювання, що це повториться 22 листопада?

— Звісно. Опоненти не заспокоїлися. Вони по всьому місту розклеїли оголошення «Робота для студентів з документами на час виборів», створили в соцмережах анонімні групи — пропонують зареєструватися і в день виборів отримати гроші. Там вже близько восьми тисяч осіб.

— Скільки обіцяють за таку послугу?

— До півтори тисячі гривень. Це питання до поліції і до СБУ, адже були безпосередньо порушені конституційні права громадян. Так, було відкрито кілька кримінальних справ, однак нікого ще не посадили. Скажімо так, поліція ловить порушників, а на наступний день відпускає.

— Явка в першому турі склала 28 відсотків. Негусто, чесно кажучи. Як, вважаєте, це вплинуло на результат?

— Цьому є кілька причин. Причина номер один: люди бояться підхопити коронавірус. Хоча в Дніпрі ситуація абсолютно контрольована.

— Ви днями повідомили, що, за даними МОЗ, Дніпро і Дніпропетровська область увійшли до трійки регіонів України з найнижчим рівнем захворюваності на COVID-19. Це серйозне досягнення.

— Якщо порівняти статистику на 1 листопада і на 15 листопада, то у нас зростання захворюваності 29 відсотків, а зростання одужань 30 відсотків.

Просто ми цими питаннями постійно займаємося. Головне, що ми підготувалися добре. Найперші в країні виділили з резервного фонду міста ще в кінці лютого сто мільйонів гривень на переобладнання лікарень, придбання апаратів ШВЛ і ліків. Зараз доставили близько 50 кисневих концентраторів, до початку грудня їх буде приблизно 400.

— Немає такого ажіотажу, як у київських лікарнях, у яких подекуди людей класти нікуди?

— Заповнюваність лікарняних ліжок 40 відсотків. Поки резерви є.

— А лікарів вистачає?

— Поки це не критична проблема, але ми вже зараз готуємо різні варіанти — залучення інтернів, студентів медичної академії і т. д.

Але давайте повернемося до виборів. Хотів би пояснити, що похід на виборчу дільницю буде безпечнішим, ніж похід у магазин на вихідних. Тому що ми повністю забезпечимо всі протиепідемічні заходи і для членів комісій, і для виборців. Скрізь будуть санітайзери, розмітка. Якщо виборці прийдуть без масок — їх дадуть. Хоча рекомендуємо всім брати маски і свої ручки. Для тих, у кого підвищена температура, буде окрема кабінка для голосування, щоб не перетинатися з основним потоком.

Друга причина низької явки в першому турі — голосування за новими правилами стало для виборців складним. Було кілька бюлетенів, вперше там потрібно було проставляти цифри. Це займало час. Тобто поки одні розбиралися, інші, постоявши в черзі, розверталися і йшли. Відразу поясню, що зараз процес буде йти набагато швидше. Людина отримає один бюлетень, де тільки два прізвища. Голосування триватиме кілька хвилин.

Третя причина в тому, що городяни, знаючи, що точно буде мій відрив від опонентів, вирішили, що Філатов обійдеться без них. Навіщо, мовляв, вставати з дивана? Тому я закликаю і прошу всіх своїх прихильників прийти на дільниці 22 листопада. Голосувати треба не за Філатова, а за майбутнє міста.

Зараз може виникнути ще одна проблема, оскільки люди повністю дезорієнтовані через дати. Завжди другий тур проходив в один день по всій країні. А зараз в Одесі, Сумах та Херсоні — 15 листопада, у Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві — 22-го і т. д. Мені депутат міськради розповів, що в неділю, 15 листопада, його товариш пішов голосувати «за Філатова» і здивувався, що виборча дільниця закрита.

— Ви постійно пишете про любов до Дніпра: «Я прожив в цьому Місті все своє життя і знаю кожен його закуток». Ваші улюблені місця в дитинстві і зараз?

— Я на це питання завжди відповідаю так: для мене Дніпро — найулюбленіше місце на планеті. Я виріс на житловому масиві Перемога, знаю там буквально кожен куточок. Це моя мала Батьківщина. А якщо говорити про місто, то з одними місцями пов’язана моя юність, з іншими — студентство, з третіми — вже доросле життя. Дніпро — моя любов назавжди. Ти ж не можеш пояснити, чому любиш жінку. Любиш, і все.

«Мені не соромно дивитися людям в очі»

— Ще ви весь час підкреслюєте, що любите свою роботу і що ваша мета — «щоб не соромно було дивитися в очі землякам».

— Я дійсно люблю свою роботу, хоча вона дуже складна і дуже важка і вимагає самовіддачі. Але це найцікавіша робота. Ти реально повинен розбиратися в усьому — від гуманітарної сфери і до усунення наслідків аварії в підвалах будинків, зобов’язаний вникати в усі нюанси. Плюс ти повинен бути не тільки міцним господарником, а й лідером територіальної громади. Скажу так: одне з моїх основних досягнень — це те, що у нас збереглася стабільність, хоча зараз це слово має негативну конотацію. Я ніколи не намагався зіштовхнути людей різних політичних поглядів, ніколи не використовував такий мерзенний вираз політтехнологів, як «поляризація електорату». У нас не було ані захоплень храмів, ані зіткнень на мітингах. Так, народ трохи свариться між собою, але до крайнощів не доходить. Хоча місто дуже складне як конфесійно, так і національно, і політично. Але мені, я вважаю, вдалося стати мером всього міста. Моя місія, як це не звучить пафосно, полягає в тому, що треба «зшивати місто», тобто об’єднувати людей.

— Відомі ваші пріоритети — діти, люди похилого віку і бездомні тварини.

— Просто це найбільш незахищені категорії. Але в пріоритеті у мене все місто. Не можна сказати, що наша команда комусь або чомусь не приділяє увагу.

Люди похилого віку — це окрема мотивація. У нас більше 200 тисяч пенсіонерів. Коли ми почали займатися програмами соціальної допомоги, особливо муніципальними безкоштовними таборами для літніх людей і університетом третього віку (до слова, я цим займався, ще будучи народним депутатом), то деякі говорили, що це піар. У мене була дуже проста логіка: раніше люди похилого віку відчували себе затребуваними, вони розуміли, що потрібні сім’ї, державі, трудовому колективу і, як це не звучить зараз цинічно, партії. А зараз вони нікому не потрібні. Я не зміг зробити всіх щасливими, але десятки тисяч городян відчули, що вони не кинуті. Якось приїхав в муніципальний табір, підійшов старий: «Спасибі вам, я хоч тут од’ївся». Таке не можна забути.

— Це фінансує міський бюджет?

— Повністю. Там прекрасне харчування. А в суботу ще й бутерброд з червоною ікрою.

Що стосується муніципальних таборів для дітей. Якось підійшла проста жінка: «Величезна вам вдячність. Поки син у таборі, ми хоч з чоловіком приділили увагу один одному».

— Які головні зміни відбулися в місті за вашу першу каденцію?

— Немає галузі міського господарства, де б нам не вдалося або якісно змінити ситуацію, або як мінімум зрушити проблему з мертвої точки. Наприклад, громадський транспорт. З’явилося шість нових тролейбусних маршрутів. До цього рівно 20 років взагалі нічого нового не було. Більш того, тролейбуси різали на металобрухт. Ми все зробили з нуля — провели електролінії, облаштували зупинки, купили 96 нових тролейбусів. Тобто майже витіснили маршрутні «Газелі». Ще зобов’язали перевізників, щоб вони придбали автобуси великої місткості. Хай не нові, але людям буде в них зручно.

Житловий фонд зношений до 80 відсотків. Ми виконали величезну кількість ремонтів.

— Вам дорікають, що вони косметичні.

— Так кажуть ті, кого це не стосується. А якщо ти живеш на останньому поверсі і тобі на голову ллє з даху, якщо в підвалі води по пояс і там комарі, то для тебе це не косметичний ремонт.

Ми практично повністю відновили все ліфтове господарство муніципальних будинків. Люди похилого віку роками не виходили з дому, їм сусіди носили продукти і ліки. А зараз не працює максимум 10—15 ліфтів.

Багато галасу наробив ремонт моста. Це найдовший в Україні міст над водною поверхнею — 1470 метрів, причому поки це перший і єдиний лист, повністю відремонтований своїми силами і за рахунок міського бюджету. Держава не дала нам ані копійки. Ви ж бачили, як мене розпинали, як я сварився з президентом. Але ми все зробили. Вважаю, що це наше досягнення.

Запущено в роботу проєкт будівництва гілки метро в центрі (на це ми отримали гроші під гарантії і уряду, і Верховної Ради). Будівництво було в напівзатопленому стані, місто витрачало десятки мільйонів гривень на відкачування ґрунтових вод. Ми і це зрушили з мертвої точки.

Ще створили велику кількість рекреаційних зон, парки «Зелений гай», «Прибережний», імені Писаржевського. Зробили кілька пішохідних вулиць. Тобто змогли зробити міське середовище більш комфортним для людини.

На наступну каденцію відклали приведення ло даду двох центральних парків — Шевченка і Глоби. Це вимагає колосальних капіталовкладень. До того ж обидва парки — це парки-памя'тки садово-паркового мистецтва національного значення. Щоб запустити проєкт їх реконструкції, потрібно отримати в Києві купу погоджувальних документів. Зараз цим займаємося. Але в парку Шевченка вже виконана перша черга робіт.

Нам нерідко дорікають проблемою з парковками. Але тенденції в усьому світі зараз такі — центральну частину міста віддають пішоходам.

Ще гіперзадача для мене — домогтися, щоб держава виконала свої зобов’язання і добудувала в Дніпрі аеропорт. У нас, напевно, чи не єдине в світі місто-мільйонник, в якому неналежним чином функціонує аеропорт. Хоча за промисловим та людським потенціалом Дніпро схожий на Харків. Харків до локдауна приймав рейси з усієї Європи.

Але аеропорт — це не відповідальність місцевого самоврядування, тому що злітно-посадкова смуга — власність держави, термінал — власність приватного інвестора, а земля, на якій знаходиться аеропорт, належить області. Проте я ставлю собі амбіційну задачу.

Борис Філатов: «Немає галузі міського господарства, де б нам не вдалося або якісно змінити ситуацію, або як мінімум зрушити проблему з мертвої точки»

— Відповідно до соцопитування, 54 відсотка городян схвалюють ваші дії. Чим заслужили таку підтримку?

— Скажу більше: понад 60 відсотків бачать поліпшення в місті і пов’язують їх зі мною. Мені не соромно дивитися людям в очі.

Виборча кампанія була брудною і важкою, з масою провокацій. Медіахолдинг одного всім відомого олігарха цілодобово видавав негативні сюжети. Але це не допомогло. Я просто пішов до людей. У них є різні думки, вони можуть обурюватися, критикувати, ставити питання. Але у них немає ані агресії, ані відторгнення. Коли починаєш розмовляти, пояснювати логіку і пріоритети міської влади, вони розуміють, як приймаються управлінські рішення. І все нормально.

— Експерти вважають, що у мерів наступна виборча кампанія починається відразу після виборів. Чим будете займатися 23 листопада, наступного дня після виборів?

— Почну вести консультації з новообраною міськрадою про підготовку бюджету 2021 року. Чому я засмутився через вкрадену у нас перемогу в першому турі? Ми могли б уже два тижні працювати з депутатами. Є чимало дискусійних питань, їх треба спокійно обговорити. Ідей і завдань безліч. Буду ними займатися одразу наступного дня після виборів.

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