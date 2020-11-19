Чернышов «закатывает в асфальт» рейтинг президента, — эксперт

Скандал вокруг использования средств «Большого строительства» может свидетельствовать о том, что глава Минрегиона Алексей Чернышов вводит в заблуждение не только общество, но и президента Владимира Зеленского. Об этом пишет сайт «Гордон», цитируя блог эксперта Юрия Гаврилечко, который прокомментировал заявление бывшего советника главы Офиса президента Игоря Уманского о схемах в «Большом строительстве».

В частности, Гаврилечко напомнил, кто контролирует «Большое строительство»: в июне текущего года был создан Координационный совет проекта под руководством замглавы ОП Кирилла Тимошенко. В составе совета также министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий, помощник Тимошенко Юрий Голик, а также советник главы ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк.

При этом, как считает Гаврилечко, неофициальными кураторами «Большого строительства» якобы стали Тимошенко и Подоляк.

«Такая ситуация явна пошла на пользу Чернышову, который де-факто стал основным спикером проекта „Большое строительство“ и одним из основных его бенефициаров. Чернышов отвечает за социальные объекты (школы, садики, больницы), благодаря чему имеет влияние на региональные элиты. И это при том, что ситуация с проектом для него близка к провальной. Минрегион рапортует о 89% готовности объектов „Большого строительства“, но СМИ проанализировали данные официального сайта программы и пишут, что общая готовность составляет всего 64%. Создается впечатление, что руководство Минрегиона вводит в заблуждение не только общество, но и лично президента Владимира Зеленского, ведь разница между 64% и 89% - составляет весомые 25% от общего объема работ», — пишет эксперт.

По мнению Гаврилечко, «Чернышов, который ориентируется напрямую на Ермака, хочет свой провал с „Большим строительством“ обернуть в получение доступа к еще большему числу потоков. Ведь вскрывшийся скандал — это война внутри провластной вертикали».

«Все эти войны за схемы и распил потоков между группами влияния в ближайшем окружении президента не только „закатывают в асфальт“ проект „Большое строительство“ и деньги из „ковидного фонда“, но вводят в заблуждение президента и обваливают его рейтинг. Интересно, какие выводы сделает президент?» — задал вопрос Гаврилечко.

Напомним, ранее экс-советник главы Офиса президента Игорь Уманский заявил, что до 40% денег, выделенных на проект «Большое строительство», было разворовано. Сумма похищенного, по его словам, почти равна 35 млрд грн, которые были выделены на дорожное строительство из «ковидного фонда».



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