«Я сильно сомневающийся человек»: Надя Дорофеева призналась, о чем пожалела на «Голосі країни»

Популярная певица, бывшая участница группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева признается, что прошедший год стал для нее знаменательным. Несмотря на пандемию, почти полное отсутствие концертов, Надя решилась начать сольную карьеру и ни на секунду об этом не пожалела. В конце минувшего года Дорофеева впервые стала одним из четырех тренеров вокального проекта «Голос країни» («1+1»). Уже в апреле четыре лучших вокалиста из ее команды будут сражаться за победу в прямых эфирах. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Надя рассказала, какой этап проекта стал самым тяжелым, что заставляет ее плакать и как удается сохранять отличную физическую форму.

«Мне было чрезвычайно трудно прощаться с блогером Никитой Леонтьевым»

— Надя, было видно, как вы переживали за каждого участника, который попадал к вам в команду. Конкуренция между тренерами была очень большой. Есть участники, о которых до сих пор жалеете, что они не стали вашими подопечными?

— Я действительно страшно волновалась, начиная с момента слепых прослушиваний, когда выбираешь интуитивно. Сердцем, а не головой. Бывали моменты, когда сомневалась до последней секунды, ведь в этом сезоне все участники очень сильные. До сих пор жалею, что к тому времени, когда на слепых прослушиваниях выступал Костя Никулин, места в моей команде уже закончились. Знаете, безумно трудно было выбрать и кого-то одного на вокальных боях. К каждому, с кем я расставалась и уже успела поработать, прикипела душой.

Надя Дорофеева: «Отдаюсь эмоциям полностью» (фото «1+1»)

— Что для вас оказалось самым сложным за время проекта?

— Для меня всегда наиболее напряженным этапом являются слепые прослушивания. Мне нравится видеть артиста, наблюдать за его харизмой, а когда все усиливается еще и голосом, это двойное удовольствие! Но в том-то и фишка «Голосу», чтобы не видеть человека, а только слушать и чувствовать, пытаясь распознать тот голос, который прямо проникает в душу.

— Чей голос до сих пор не дает вам покоя?

— Это случилось на последнем этапе вокальных боев. Мне было чрезвычайно трудно прощаться с блогером Никитой Леонтьевым. Вместе с Сергеем Лазановским они исполнили хит Кристины Соловей «Тримай». По условиям проекта, я должна была выбрать кого-то одного. Никита — молодой парень, очень артистичный, классный, думаю, у него большое будущее, и очень хочу поработать с ним еще.

— Вы одна из самых эмоциональных тренеров «Голосу». Что может заставить вас плакать?

— Вот я сейчас смотрю эфиры и сама удивляюсь, насколько, оказывается, эмоциональна. Я безумно эмпатичный человек, и если уж меня пробивает, то отдаюсь этой эмоции полностью. Обычно слезы у меня вызывает что-то очень хорошее или грустное. А ребята-участники часто выбирали печальные песни, подкрепляя их трогательными личными историями, — это не могло не цеплять.

«Такая паника была у всех. Признаюсь, мне тоже было страшно»

— Вы часто вспоминали о конкурсах, которые вам тоже пришлось пройти. Какой из них стал для вас самым значимым?

— «Черноморские игры» — конкурс, который решил мою судьбу. Это было в 2004 году. Помню, рыдала вместе с семьей, узнав, что победила. После этого окончательно приняла решение быть певицей и поняла, что это то, чем я хочу заниматься всю жизнь.

— И позже никогда не возникало желания все бросить, порвать с шоу-бизнесом?

— Знаете, я по своей натуре сильно сомневающийся человек, и в моей жизни всякое бывало. Но теперь, когда занялась сольной карьерой, у меня добавилось ответственности: я стала еще и автором. Теперь уже никаких сомнений нет. Хотя, когда начинаешь осознавать, что от того, какую песню написала, зависит все твое творчество, становится страшновато. Но моя песня «Горит» три недели занимала первую строчку главного музыкального чарта Украины, а клип собрал более 35 миллионов просмотров. Все это убедило, что я рискнула не зря. Знаете, это дало мне энергию на запись дебютного мини-альбома. Уже не терпится показать весь материал — в ожидании выступлений перед зрителями мы с командой сняли видео на все треки из моего альбома.

— Как изменил вашу жизнь минувший год?

— Пандемия, конечно же, сильно повлияла на многих людей. Я вижу это по своим друзьям и знакомым: кто-то ушел с работы, кто-то поменял профессию, развелся или, наоборот, женился. За этот период в моей жизни произошло одно важное событие — я начала сольную карьеру. Да, это совпало с пандемией. Но, с другой стороны, прошедшее время научило нас больше ценить себя и людей, находящихся вокруг.

— Какой период оказался сложнее всего?

— Первый локдаун, когда казалось, что наступил конец света. Такая паника была у всех. Признаюсь, мне тоже было страшно. Помню, как мы с Вовой боялись заносить продукты из магазина в дом. Опасались с кем-то встретиться, чтобы не заразиться. Именно такое незнание, страх и подвешенное состояние были самыми неприятными ощущениями того времени.

— Многие во время строгого карантина не смогли сберечь хорошую физическую форму, сильно поправились. Как вам удалось сохранить такую стройную фигуру?

— Дело в том, что как раз во время карантина мы с Вовой нашли нашего любимого тренера Нину Радзиевскую. Сперва начал тренироваться Вова, потом присоединилась я. Впервые в жизни в течение трех месяцев у нас были регулярные тренировки три раза в неделю. Мы оба привели себя в классную форму и до сих пор занимаемся онлайн.

Надя Дорофеева: «На карантине привела себя в классную форму» (фото «1+1»)

— Когда снимутся все ограничения, что сразу сделаете?

— Тут же отправлюсь в гастрольный тур. Очень скучаю по живым концертам, хочу показать зрителям свою программу и новую команду. Думаю, что все уже соскучились друг по другу. А еще мечтаю поехать на какой-то крутой музыкальный фестиваль, чтобы посмотреть на выступления других артистов и напитаться энергией.

— Известно, что вы стали одной из участниц «Липсинк баттл». В кого вы перевоплотитесь?

— Пока это тайна, но, поверьте, зритель будет удивлен. Я и сама не ожидала, что участие в шоу окажется таким классным, совершенно незабываемым. «Липсинк баттл» — очень фановый проект. Ты играешь, перевоплощаешься, кайфуешь и просто веселишься на сцене. Мне кажется, в этом и заключается его волшебство.

Я перевоплощаюсь в артистку мирового уровня, настоящую легенду. Вначале казалось, что в этом нет ничего сложного, но это только на первый взгляд. Репетировала два дня. На сцене моя героиня очень жесткая, ее движения отточены, она все делает идеально — это характерная черта артистки. Поэтому передо мной стояла задача четко выучить танец и запомнить сценические повадки звезды. Когда она появляется перед публикой, знает и понимает, что делает. Отрабатывает по-максимуму каждое движение, оттачивает каждый шаг, и это неизменно производит вау-эффект. Такой подход к профессии мне очень близок.

— Не исключено, что вам придется противостоять в баттле собственному мужу — Владимиру Дантесу.

— О да! Но у Вовы очень непростой образ. Все девушки знают, как нелегко выступать на каблуках, а о мужчине и говорить нечего. Так что я буду за него болеть.

Фото в заголовке «1+1»

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