Журналіст і блогер викрив найбагатшого українця у спробах у будь-який спосіб зірвати його включення до Реєстру олігархів

Екс-нардеп та журналіст Сергій Лещенко виявив у родини Ріната Ахметова ще одну віллу у Швейцарії. Причини такої покупки він пояснив у Facebook.

«Сім'я Ріната Ахметова купила ще одну віллу в Швейцарії на березі Женевського озера. Про це пише швейцарська газета Le Temps. Вілла оформлена на старшого сина олігарха Даміра Ахметова. За нерухомість було заплачено 44 мільйони швейцарських франків, за нинішнім курсом .

Раніше було відомо про купівлю на Даміра Ахметова однієї вілли за 60 мільйонів франків у грудні 2020 року. І ось тепер газета Le Temps з'ясувала, що вже у березні 2021 року олігарх купив другу віллу за 44 мільйони. Таким чином, пише газета, Ахметов витратив понад 100 мільйонів франків за три місяці на нерухомість біля Женеви.

Як повідомляє Le Temps, Ахметов купив дві сусідні ділянки у Колонж-Беллерів (кантон Женева) загальною площею 20 тисяч квадратних метрів. Площа самих об'єктів нерухомості теж вражає — близько тисячі квадратних метрів, не рахуючи підвальних приміщень.

Від себе додам, що Ахметов купив дві вілли за майже 3 мільярди гривень за підсумками 2020 року, при цьому тарифи на перевезення УЗ для нього не були підняті, і справедливу ренту за видобуток залізняку він не платив. Фактично він приріс цією швейцарською нерухомістю за рахунок українських громадян.

У публікації Le Temps особливу увагу приділено можливим зв'язкам Ахметова з Януковичем. Так, колишнього президента Metinvest International Фелікса Блітштейна в 2017 році було засуджено Федеральним департаментом фінансів за порушення санкцій проти України, дозволивши «випаруватися» за кордон засобам іншої компанії, якою він керував. Йдеться про Mako Trading, яка належала Олександру Януковичу, сину президента України, який втік. SCM, у свою чергу, стверджує, що після роботи на холдинг у 2000-х роках Блітштейн продовжив самостійну кар'єру, а його статус колишнього менеджера Metinvest International не може розглядатися як доказ близькості між Ахметовим та родиною Януковича. В офісах DTEK Trading у Женеві було проведено обшук.

Le Temps також вказує на зв'язки Ахметова з американським консультантом Полом Манафортом, засудженим в Америці за ухилення від сплати податків та порушення закону про лобізм. Видання пише, що саме Ахметов наймав як консультанта Пола Манафорта, а спеціальний прокурор Роберт Мюллер у рамках свого розслідування можливого впливу Росії на президентські вибори в США підозрював Манафорта в тому, що він ділився з українським олігархом інформацією про вибори.

При цьому статтю проілюстровано шаржем, де зображено Ахметова зі своїм сином, що грають у настільну «Монополію», де вони рухають полем як швейцарськими палацами, так і українськими заводами.

Ця стаття, опублікована в респектабельному швейцарському виданні, дуже болісна для Ахметова, оскільки вказує на його надбагатство та сумнівні зв'язки, що може запровадити додаткову перевірку благонадійності клієнта під час спілкування Ахметова зі швейцарськими банками. А після включення до реєстру олігархів ця перевірка може мати для Ахметова фатальні бізнес-наслідки у вигляді згортання кредитних ліній у Європі. І тому він кинув усі сили від Шустера до Разумкова для зриву деолігархізації. Тому чекайте на нову серію розгойдування ситуації в країні — йому є що втрачати".

Фото oligarh. media

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