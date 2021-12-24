Через кризу в енергетиці скоро зупиняться сотні підприємств і тисячі людей залишаться без роботи та зарплати, вважає політичний аналітик Андрій Єрмолаєв. Така ситуація може змусити українців вийти на протести, і це буде «Інший Майдан», написав він на своїй сторінці в соцмережі.

«Примара «Іншого Майдану»

Упродовж 2021-го неодноразово говорив про те, що «третього Майдану» не буде, — пише Андрій Єрмолаєв. — Люди втомилися, не вірять, центр нецікавий, швидше — бунти на місцях… Але мені на думку не могло спасти, що ці «юнаки з рум'янцем» із сімей «нової номенклатури» доведуть до цугундера енергетику і підірвуть саме підґрунтя для функціонування реального сектора.

Багато зараз говорять і пишуть про непосильні тарифи, про загрозу холодних квартир та будинків, про «віяльні відключення». Але те, що найближчим часом почнуть зупинятися десятки та сотні підприємств, малих та великих і тисячі (!) працівників опиняться у вимушених відпустках, без роботи та зарплати — поки що у ЗМІ «за замовчуванням». Так, з'явились перші колективні звернення, заяви, петиції від підприємців. Але, зважаючи на все, вже «пізно пити боржомі». Маховик кризи запущено. І через місяць-два ґрунт для справжніх, непостановних страйків, походів на Київ та «профспілкових майданів» буде створено.

Такі протести, у разі їхньої організації та розгортання загальноукраїнських акцій, як у далекі вже 1990-ті, — це не «студенти під ялинку». Це може бути реальний, соціальний протест, за участю організованих трудових колективів, з касками по асфальту та кулаком у морду.

Завсідники трибун і телешоу можуть розслабитися. Це не про них.

Бити будуть не по портрету. І якщо це почнеться — це буде «Інший Майдан», — вважає Андрій Єрмолаєв.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» політолог Олег Саакян висловив думку, що змусити українців вийти на третій Майдан можуть неправильні дії влади. Він також зазначив, що погіршення соціально-економічного стану не виводило людей на вулиці. На протести народ виходив, коли пів року не платили зарплату.

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter