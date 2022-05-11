ЗМІ повідомили про нові факти роботи PariMatch в росії та білорусі

Букмекерська компанія PariMatch продовжує відкрито працювати в білорусі та росії. Про це повідомляє UA Report. Автори матеріалу показали відео зі столиці білорусі, де банери букмекера майорять на найдорожчих майданчиках Мінська.

Також PariMatch спонсорує спортивні клуби у республіці білорусь, з території якої запускають ракети, повідомляють в матеріалі.

«Є така компанія PariMatch, яка де-факто працює в білорусі та воює проти нас. Працює досі в Україні», — каже у коментарі політолог Тарас Загородній.

Ведуча телемарафону, коментуючи слова фахівця додала: «Саме ця компанія про яку ви говорите — недавно отримала ліцензію під час війни…»

У росії, як повідомляє UA Report, компанія нібито фіктивно відкликала франшизу. Хоча насправді тільки змінила назву та продовжує заробляти там кошти, сплачувати податки з яких потім армія окупантів створює ракети для вбивств українців.

Факти про продовження роботи в росії журналісти наводять у матеріалі. Зокрема — зміна назви баскетбольного клубу посеред сезону з Парма-ПаріМатч у Парма-ПаріБет.

«На жаль, на російському ринку досі існують деякі українські компанії і в лікеро-горілчаному бізнесі. І в рітейлі наші присутні. І навіть в ігровому бізнесі. Український PariMatch перебрендувався і залишається в росії. Досі працює. І тут би українській владі дещо включитися, щоб ми були повністю послідовні. Щоб принаймні український бізнес сьогодні не почував себе комфортно, продовжуючи функціонувати в росії, сплачуючи там податки», — коментує у телемарафоні ситуацію політолог Олег Саакян.

Автори закликають українську владу та регулятора азартного ринку реагувати на факти торгівлі в країні агресорі, а українців бойкотувати роботу компаній, які намагаються усидіти на двох (а іноді трьох) стільцях.

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