Favbet продовжує працювати нелегально, не сплачуючи податки до бюджету України

Відома українська букмекерська контора Favbet, яка працює також під брендом Favorit, всупереч вимозі закону про легалізацію азартних ігор, вже майже два роки продовжує свою нелегальну букмекерську діяльність, не сплачуючи до бюджету України сотні мільйонів гривень. Про це йдеться у статті видання «Дело» «Нічого особистого, лише бізнес: як український букмекер Favbet не сплачує податки та працює з росіянами».

Видання нагадує, що азартні ігри в Україні було легалізовано ще влітку 2020 року. Згідно з законом, будь-яка організація, яка здійснює букмекерську діяльність в Україні, має отримати ліцензію на цю діяльність та сплачувати щорічно 108 млн грн до державного бюджету країни.

За ці два роки в Україні таку ліцензію отримали поки що лише чотири букмекерські контори — Parimatch Ukraine, Vbet Ukraine, Фан спорт та російська «Твоя беттингова компанія», що працює під брендом 1XBET. Проте, як пише «Дело», у цьому списку досі немає однієї з найбільших беттингових контор Favbet відомого в гральному бізнесі Андрія Матюхи: «Єдині ліцензії, які отримала Favbet після легалізації грального бізнесу в Україні, це ліцензія онлайн-казино, яка коштує лише 23 млн грн, а також ліцензії на роботу казино „Білліонаре“ та гральних автоматів, які коштують набагато менше, ніж ліцензія на букмекерську діяльність, що є основною у Favbet».

Видання пишет, що компанія нібито продовжує нелегально приймати ставки на спорт і виплачувати виграші, від чого до бюджету України, яка три місяці перебуває у стані повномасштабної війни з росією, не потрапляє жодної копійки.

«Дело» нагадало, як рік тому поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконної діяльності контор Favbet та Favorit. У рамках цього провадження слідчі провели обшуки в офісах компанії, після чого заявили, що Favbet і Favorit незаконно отримують надприбутки від беттингової діяльності, виводячи доходи на низку іноземних фірм, кінцевим бенефіціаром яких є Андрій Матюха.

«На сьогоднішній день ні Favbet, ні Андрій Матюха особисто не були притягнуті до відповідальності за незаконну гральну діяльність», — йдеться у публікації.

Автор пише, що десять років тому Андрій Матюха вже потрапляв у корупційний скандал після розкриття хакерами міжнародного угруповання Anonymous поштових скриньок депутатів від Партії регіонів. Тоді було виявлено, що Матюха нібито пропонував МВС 200 тисяч доларів щомісяця за централізоване «кришування» його незаконного бізнесу по всій Україні.

Сам Андрій Матюха, за даними видання, сьогодні перебуває за межами України в Хорватії, куди він виїхав за кілька днів до війни.



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