БФ Favbet Foundation передав сільським бібліотекам 12 областей України 5 тис. комп'ютерів у рамках проєкту Мінцифри «Дія.Цифрова освіта». Вся комп'ютерна техніка раніше використовувалася в букмекерських точках «Фаворит Спорт» (ТМ, що належить Favbet). Вони були закриті наприкінці 2019 — на початку 2020 років як нелегальні. Хоча компанія свого часу активно заперечувала звинувачення у незаконній роботі, пишуть «Коментарі» у статті «Що приховує Favbet за своїми благодійними проєктами».



Видання дізналося, що після закриття точок прийому ставок у компанії залишилося безліч застарілої та зношеної комп'ютерної техніки.

«Саме з цього неліквіду й було зібрано 5 тис. комп'ютерів для бібліотек», — йдеться у матеріалі.

Як стверджує автор матеріалу, бібліотеки після встановлення обладнання нібито зверталися до Favbet Foundation із проблемою непрацюючої техніки, також були складнощі із встановленням сучасного софту.

«Команда Андрія Матюхи вирішила не лише позбутися старого обладнання, а й сформувати нові міцні бізнес-зв'язки», — пише видання і додає, що координатором між Мінцифрою, бібліотеками та Favbet Foundation був Фазіль Аскеров, який у липні 2020 року заявив про плани будівництва нового міста-курорту «Дунайя» на косі між Чорним морем та озером Сасик.

Новий курорт, крім готелів, центрів розваг та іншого передбачає створення масштабної ігрової зони. А розвиток казино та залів гральних автоматів — безпосередня сфера діяльності Favbet.

Нагадаємо, 2021 року компанія отримала ліцензію на наземне казино. Зараз Андрію Матюху належать Billionaire Casino, яке розташоване у столичному готелі InterContinental, та найбільший столичний заклад FAVBET Casino у готелі Mercure.

«Favbet Foundation напрочуд постійний у виборі партнерів соціальних ініціатив серед держорганів. За фінансової підтримки фонду Матюхи відбулася фотовиставка із презентацією проєкту безбар'єрності «Код незламності: реальні історії сучасних героїв», — пишуть «Коментарі».

Саме на цій події вперше за довгий час публічно з'явився й Андрій Матюха. Видання передбачає, що підтримка соціальних ініціатив спрацювала на лояльність до Favbet.

Як пишуть «Коментарі», компанію звинувачують у порушенні чинного закону про легалізацію грального бізнесу та надання букмекерських послуг без відповідної ліцензії.

«Комісія регулювання азартних ігор та лотерей у квітні цього року направила вимогу хостинг-провайдеру Cloudflare обмежити доступ на території України до сайту www.favbet.com, який звинувачують у наданні азартних послуг без відповідної ліцензії. На даний момент сайт продовжує працювати в Україні», — йдеться у публікації.

Зазначається, що за перший рік роботи легального ігрового бізнесу держбюджет планував одержати 7,4 млрд грн. За січень-листопад 2021 року бюджет отримав лише 1,3 млрд грн. У проєкті бюджету 2022 року Мінфін знизив свої очікування та запланував лише 1,2 млрд грошових надходжень.

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