ЗМІ запідозрили одного з найбільших забудовників Дніпра у роботі на окупованих територіях

Одного з найбільших забудовників Дніпра Вадима Єрмолаєва запідозрили у роботі, пов'язаній із виробництвом та торгівлею алкоголем в окупованому Криму. Про це йдеться у статті видання Delo.ua.

Зокрема, у статті повідомляється, що питання санкцій РНБО та кримінальної справи СБУ проти бізнесу Єрмолаєва має вирішитися найближчим часом.

«До 2014 року його компанія «Алеф-Віналь» керувала потужностями у Дніпропетровській області та в Криму. Але після анексії півострова бізнес у Криму перереєстрували за російськими законами. Зараз там працює компанія «Алеф-Віналь-Крим», — пише видання «Дело» і зазначає, що велике розслідування про те, як за допомогою схем бізнесмен обходить санкції та експортує кримську продукцію по всьому світу, зробили кілька років тому журналісти «Настоящего времени» та «Муніципального сканера» .

За даними Єдиного реєстру російських компаній, як пише «Дело», ТОВ «Алеф-Віналь-Крим нібито продовжують контролювати пов'язані з Єрмолаєвим офшори: кіпрські AD Vinal Investments Limited, Dreamdestiny Holdings Limited, Amadon Limited, а також Zapeto LTD з Британських Віргінських.

«Також ці ж офшори контролюють ще одну кримську компанію Єрмолаєва — ТОВ «Парквайн корпорейшн», яка раніше мала назву «Алеф-Дістіллері», — йдеться у публікації.

Нагадаємо, згідно з українським законодавством сплата податків у Криму прирівнюється до фінансування тероризму, це підслідність Служби безпеки України.

У статті зазначається, що згідно з відкритими даними, «Алеф-Віналь-Крим» лише у 2020 році заплатила в Криму податків на 390 млн рублів, а «Парквайн» — ще трохи більше 3 млн руб. Схожі суми податків і зборів, йімовірніше, сплачувалися й у попередні роки.

«Також після анексії Криму, кілька років на місцевому ринку працювала ще одна велика фірма з орбіти Єрмолаєва — виробник меблевої фурнітури Axor Industry. Після скандалу, щоправда, російське представництво фірму — ТОВ „Аксор-Крим“ — закрили. Проте сьогодні у Москві все ще працює ТОВ „Рокс“ — консалтингова фірма, яка видає сертифікати на продукцію „Аксора“ на росії, займається просуванням її продукції. Фірма належить кіпрському офшору з „винно-коньячного“ холдингу — Dreamdestiny Holdings Limited», — пише «Дело».

Як пише автор, ще про одну «колаборацію» нібито стало відомо буквально недавно, коли Херсонська та частина Запорізької області України тимчасово перейшли під контроль російських окупантів. Видання «Дело» з посиланням на місцевих підприємців пише, що на території областей нібито продовжують працювати філії компанії «Агротек» — офіційного дилера імпортної сільгосптехніки. За інформацією «Дела», бізнес також входить до структури корпорації «Алеф» Вадима Єрмолаєва.

Як зазначається в публікації, згідно з інформацією на сайті компанії, вона має філії в окупованих Мелітополі, Пологах Запорізькій, Таврійську, Олешках Херсонській, а також у Волновасі Донецької області, проте на офіційних сторінках компанії повідомлень про втрату контролю над філіями не було.

Нагадаємо, на початку квітня з виставкового майданчика «Агротека» кадировцями було вкрадено та вивезено до Криму та Чечні комбайни на суму в 1,5 мільйона євро, які потім були дистанційно заблоковані.

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