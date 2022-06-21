У ЗМІ розповіли, хто допоміг російському букмекеру 1XBet отримати ліцензію в Україні під час війни

Букмекерська корпорація з російським корінням 1XBet у розпал війни отримала в Україні ліцензію на букмекерську діяльність. У цьому їй міг сприяти Борис Баум, який нібито пов'язаний із заступником голови держдуми росії та спецпредставником володимира путіна Олександром Бабаковим, пише «Ділова столиця» з посиланням на розслідування InformNapalm.org.

«Згідно з публічними реєстрами, „офіційний“ 1XBet працює в Україні від імені ТОВ „Твоя беттингова компанія“. Саме це ТОВ отримало ліцензію на ведення букмекерської діяльності та організацію азартних ігор», — йдеться у публікації. Також наголошується, що 1XBet — вкрай розрізнена структура із сотень компаній по всьому світу, при цьому юридично ця махіна не має кінцевого єдиного власника, і зв'язки також не фіксуються.

«Однак кінцеві власники цього бізнесу все ж таки існують. Ними з моменту заснування 1XBet залишаються троє росіян — Роман Семіохін, Сергій Каршков і Дмитро Казорін. Перша беттингова платформа 1XBet була створена ними в Брянську», — йдеться у розслідуванні.

По діяльності 1XBet в росії, нібито навіть була кримінальна справа і засновники нібито перебувають у розшуку.

«Проте вони живуть на Кіпрі, дають інтерв'ю Forbes, ведуть там бізнес і будують 22-поверховий офіс для 1XBet. А кримінальну справу в росії було зам'ято після того, як 1XBet стало спонсором російського ФК „Динамо“. Зараз у росії, не дивлячись на нелегальне становище 1XBet, працює їх „клон“ — 1XСтавка», — йдеться в публікації.

Як пише видання, росіяни змогли отримати ліцензію в Україні, причому під час війни нібито завдяки Борису Бауму — першому заступнику голови консультаційно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ), яку розслідувачі називають сірим кардиналом азартних ігор в Україні.

«Баум багато років працював топ-менеджером в енергетичній компанії VS Energy, яку до 2021 року контролювали російські бізнесмени Олександр Бабаков (зараз — депутат Держдуми, а раніше відомий як представник „Лужніковського“ угруповання), Євген Гінер та Михайло Воєводін», — йдеться у розслідуванні.

За інформацією ЗМІ, VS Energy в Україні контролює частки в енергокомпаніях «Житоміробленерго», «Закарпаттяобленерго», «Кіровоградобленерго», «Херсонобленерго», «Рівнеобленерго», «Чернівціобленерго» та «Хмельницькобленерго».

У розслідуванні йдеться, що Баум міг познайомити Семіохіна, Каршкова з Михайлом Спектором — ще одним вихідцем із «лужниківських». Наразі Спектор розвиває бізнес 1XBet в Україні.

«Від 1XBet була і ще одна пропозиція — дозволити приймати ставки від гравців-нерезидентів України та запровадити пільгове оподаткування для такої діяльності», — йдеться у розслідуванні.

Це, як зазначають у InformNapalm, дасть можливість 1XBet розширити свою діяльність у всьому світі з-під української парасольки та дозволить відмивати гроші від операцій, проведених поза Україною.

Розслідувачі повідомили, що Київська прокуратура вже веде слідство щодо діяльності «Твоєї беттингової компанії», але закликали звернути на ситуацію увагу СБУ та РНБО.

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