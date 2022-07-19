Конфлікт між США та Офісом президента: експерти закликають владу позбутися одіозних чиновників в оточенні Зеленського

Конгресвумен США українського походження Вікторія Спартц, починаючи з 9 липня, неодноразово закликала голову Офіса президента Андрія Єрмака піти у відставку.

16 липня були оприлюднені документи посольства США з коротким підсумком дослідження щодо діяльності Єрмака і його заступників Олега Татарова і Андрія Смирнова. Ці документи з нищівною критикою чиновників спричинили бурхливе обговорення в мережі. А експерти закликали владу до адекватної реакції на інформацію.

Керуючий партнер «Національної антикризової групи» Тарас Загородній закликав владу «зрізати гострі кути і розвіяти сумніви» у відносинах з партнерами, а також відправити у відставку одіозних керівників ОПУ.

«Публічна репутація у заступника глави ОП Смирнова така собі. В ній більше негативних відтінків. Але він продовжує обіймати свою посаду… Смирнов захищав у судах проросійських політиків Лукаш, Єфремова і журналіста Гужву, котрий також неодноразово просував проросійські наративи. Прізвище Смирнова також згадували у зв’язку з організацією втечі з України судді Чауса. Називали причетним до розкрадання мільйонних сум з бюджету», — нагадує Загородній.

Як наголосив керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович, Смирнова вважають наближеним до юриста Януковича Андрія Портнова. «Ризики від присутності такої людини у владі дуже великі, якщо не сказати величезні. І те, що на це вказують наші партнери, — привід замислитися і зробити відповідні висновки», — написав експерт.

Аналітик Центру зовнішньополітичних досліджень Назар Приходько вважає, що відставка Смирнова стала б не тільки політично обумовленою, але й справедливою для українського суспільства. Адже саме Смирнов пропонував хабар та погрожував захиснику Протасового Яру в Києві Роману Ратушному, який загинув в боях проти російських окупантів. «Хіба не вистачає „пакету“ даних для того, аби звільнити Смирнова? Це буде політично правильно і по-людськи справедливо», — йдеться в дописі Приходька.

На думку політичного експерта Олексія Голобуцького, Смирнов є агентом російського впливу в ОПУ. Голобуцький нагадав, що після початку війни в 2015 році, Смирнов зустрічався з очільником Чечні Рамзаном Кадировим, а у 2019 році через свою юридичну компанію представляв в Україні інтереси його друга — казахстанського олігарха Кенеса Ракішева. «Не дивно, що американці шоковані, коли таку людину призначають на високу посаду і до її функцій офіційно прописують правову політику, правоохоронну діяльність та судову систему. А ще ж, як не абсурдно, саме Смирнов залучений до переговорів щодо остаточного формату міжнародного кримінального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва рф за воєнні злочини проти України», — пише Голобуцький.

Нагадаємо, що нещодавно Вікторія Спарц політик звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо контактів з очільником Офісу президента України.

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