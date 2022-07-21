Справа Milton Group: ЗМІ пишуть, як на розслідування вплинуть відставки Баканова та Венедиктової

Розслідування справи щодо фінансової піраміди Milton Group, яку ще два роки тому звинуватили у шахрайстві на мільйони доларів, може зрушити з мертвої точки. Це, як пише «РБК-Україна», може бути пов'язано з відставками голови СБУ Івана Баканова та генеральної прокурорки Ірини Венедиктової.

Видання нагадує, що в березні 2020 року шведська газета Dagens Nyheter опублікувала розслідування, присвячене фінансовій піраміді Milton Group, що базувалася в Києві.

«Офіційно компанія займається брокерським та IT-бізнесом. Насправді це „фабрика шахрайства“, яка обманним шляхом лише за 2019 рік виманила у пенсіонерів в Європі понад 65 млн євро. Глава МЗС Швеції Анн Лінде під час візиту до Києва закликала владу України розслідувати діяльність „брокерів“, чий офіс розміщувався на верхніх поверхах столичного ТЦ Mandarin Plaza. Крім того, поліція Швеції звернулася до Європолу для проведення міжнародного розслідування», — пише «РБК-Україна».

Відомо, що ТОВ «Мілтон груп» було засновано у 2016 році. Генеральним директором Milton Group на момент розслідування був Джейкоб Кесельман. Єдиний офіційний бенефіціар Milton Group, за даними журналістів, грузин Іраклі Дадівадзе. Реальним власником компанії називають ізраїльтянина грузинського походження Давида Тодуа.

Українські правоохоронці зацікавилися діяльністю Milton Group у травні 2018 року. Тоді ж в офісі компанії було проведено обшуки. Проте до відкриття кримінальної справи ситуація так і не дійшла.

У березні 2020 року, після публікації резонансного розслідування про Milton Group, журналісти звернулися за коментарями до СБУ та Нацполіції. І там, і там заявили, що діяльність компанії не розслідують.

Як писало раніше «РБК-Україна», зараз компанія, як і раніше, має штаб-квартиру в Києві. Війна стала «зручним тлом» для Milton Group, оскільки фактично всі силові органи займаються захистом країни від вторгнення рф.

Як писали ЗМІ, приміщення, які орендує компанія, фігурують у розслідуванні ГБР щодо використання росіянами криптовалютних бірж для обходу санкцій.

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