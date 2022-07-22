«Зберегти обличчя»: як заступник голови ОПУ став ще однією проблемою влади

Попри війну, західні партнери України занепокоєні найближчим оточенням президента. Йдеться не лише про обвинувачення конгресвумен Вікторії Спартц на адресу голови Офісу президента Андрія Єрмака, й не лише про саботування реформ, що ставить під загрозу євроатлантичну інтеграцію України. Стурбованість викликає те, що навіть повномасштабна війна, яка міняє світ, не спонукала офіційний Києв до змін. Він і досі тримається за людей, які його дискредитують.

Заступники з сумнівним бекграундом

У голови президентського офісу 10 заступників. Серед них чимало одіозних особистостей. Таким лідери суспільної думки називають, наприклад, колишнього «регіонала» Ростислава Шурму. Однак найбільшу стурбованість викликає діяльність в Офісі Олега Татарова та Андрія Смирнова. Обидва курують в Офісі правоохоронний, судовий та юридичний блоки. До цього напрямку й виникає найбільше запитань як всередині країни, так і зовні.

Головна претензія західних партнерів стосувалась паралізованих САП і НАБУ, призначення законних керівників яких, на думку антикорупційних активістів та журналістів, довгий час блокував особисто Татаров. Зокрема, й за допомогою корумпованих суддів. А судова гілка — безпосередня відповідальність Смирнова. Однак якщо про деструктивну роль Татарова говорять навіть за межами України, його колегу Смирнова оминають такі оцінки. Хоча й до нього є претензії суспільства та органів слідства.

Як повідомлялося, Верховна Рада за ініціативи президента нещодавно відправила у відставку голову СБУ Івана Баканова. Така ж доля спіткала генпрокурорку Ірину Венедиктову. Підставою стала велика кількість зрадників і російська агентурна мережа всередині ключових для нацбезпеки органів.

За правоохоронний блок в Офісі президента, нагадаємо, відповідають Татаров із Смирновим. Але до них кадрова чистка поки не дійшла. Попри те, що на них, як і на Єрмака, вже звернули увагу західні партнери. Днями в мережі стали поширювати документи начебто посольства США в Україні. В них йдеться про корупцію Татарова та російські зв’язки Смирнова. «Так соромно нам, мабуть, ще ніколи не було…» — написав з цього приводу політичний експерт Олексій Голобуцький.

Зустріч з Кадировим і робота з Портновим

Андрій Смирнов — друг і соратник колишнього радника Януковича Андрія Портнова, який днями втік з України. Як пишуть ЗМІ, Портнов став для Смирнова прикладом для наслідування на Банковій, а саме — у частині «телефонного правосуддя». Про це прямо говорив нині загиблий захисник України, відомий активіст Роман Ратушний, який захищав Київ від незаконної забудови. Власне, це ж підтвердив і скандал з «плівками Труби», коли Смирнов ставив тодішньому очільнику незалежного правоохоронного органу ДБР Роману Трубі завдання, кого «#бать», а кого ні.

Андрій Портнов і Андрій Смирнов (фото УП)

Однак посольство США (як і українське суспільство) закидає Смирнову не одного тільки Портнова. У 2015-му, після початку війни, він зустрічався з головою Чечні Рамзаном Кадировим, а у 2019-му через свою юридичну компанію представляв в Україні інтереси його приятеля — казахського олігарха Кенеса Ракішева.

Загальновідомі повідомлення РНБО про те, що саме кадирівці готували замах на Зеленського. «Хіба перебування в безпосередньому оточенні президента особи, що напряму контактувала з Кадировим під час війни і опосередковано захищала його фінансові інтереси, — це не пряма загроза особистій безпеці, життю і здоров’ю Зеленського?» — пише Голобуцький.

Абсурдно, вказує експерт, але саме Смирнов залучений до переговорів щодо визначення формату міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва рф за воєнні злочини проти України: «Не дивно, що американці шоковані».

В минулому Смирнов — адвокат. При режимі Януковича працював на держслужбі. У 2012-му став позаштатним радником скандального Владислава Каськіва — голови Держагентства інвестицій та національних проєктів, якого пізніше звинувачували у розкраданні 2 млрд грн.

У 2013 році Смирнов підтримав Євромайдан, пізніше співпрацював з «Правим сектором». Однак згодом його позиція знову різко змінилася. В суді захищав відвертих агентів кремля на кшталт Олени Лукаш, Ігоря Гужви, Олександра Єфремова та інших. Власне, саме Смирнову Єфремов зобов’язаний свободою: його адвокат постійно критикував роботу слідства та називав справу «політично мотивованою».

Як писав «Бабель», роками захищаючи «регіоналів», Смирнов і сам нерідко повторював їхню риторику, сюжети російської пропаганди. У 2016 році постив колажі політичних опонентів, «переодягнутих» у нацистську форму, писав про «зигующих патриотов», яких потрібно «централизовано свозить на экскурсию в Аушвиц». Цей наратив він повторював і у 2017 році під час візиту до Польщі.

Як вважають експерти, з такими поглядами людина не могла би опинитися на керівних щаблях держави. Втім, далі було більше. Журналісти підозрюють (спіймали) родичів Смирнова у розпилі коштів «Укроборонпрому», а НАБУ вважало Смирнова причетним до бігства скандального судді Миколи Чауса. Але навіть це його кар’єрному росту не завадило. «Публічна репутація у заступника глави ОП така собі. В ній більше негативних відтінків. Але він продовжує обіймати свою посаду, і його причетність чи непричетність до криміналу — офіційно не озвучена», — зауважує Тарас Загородний, ​​керуючий партнер «Національної антикризової групи».

Погрози Роману Ратушному

Справді відомим Смирнова зробив захисник Протасового Яру Роман Ратушний. Забудовник ТОВ «Дайтона груп», якого пов’язують з Генадієм Корбаном, хотів звести на схилах ландшафтного заказника три 40-поверхівки. Роман Ратушний очолив протест місцевих мешканців та почав отримувати погрози — від самого Корбана та тодішнього його адвоката Смирнова.

Смирнов особисто зустрічався з Ратушним, після чого активіст заявив, що змушений переховуватись. Згодом був оприлюднений аудіозапис, на якому Смирнов натякає, що Ратушного можуть викрасти, а у вирішення «любого вопроса есть цена». Як розповідав Роман в інтерв’ю, погрози почалися після того, як громада Протасового Яру виграла в забудовника перший суд. «Смирнов мені спочатку пропонував гроші, щоби я злив протест. Коли він зрозумів, що гроші я не візьму, він почав погрожувати, що мене вивезуть в ліс, буде багато крові», — розповідав Ратушний.

За місяць після цього Смирнова призначили заступником голови ОПУ. Президент Зеленський, якого Роман Ратушний особисто інформував про погрози, втрутитися в ситуацію відмовився, аргументуючи це тим, що «ну, він погрожував до призначення ж».

Активіст тоді закликав відкрити кримінальну справу за фактом погроз та просив про охорону. Йому навіть організували зустріч з одним з заступників голови СБУ Івана Баканова. «Розмова тривала 40 хвилин. Половину часу мене переконували в тому, що я страждаю параноєю», — розповідав активіст.

Вже після цього Роман Ратушний отримав підозру в хуліганстві за участь в акції протесту під будівлею ОПУ та запобіжний захід — домашній арешт. Тоді він заявив, що за справою проти нього стоїть особисто Смирнов: «В мене є інформація про те, що він декілька разів комунікував з МВС, щоби мене занесли в документи, які в Авакова готували на учасників заходу. Щоби я точно отримав підозру». Смирнов усі звинувачення спростував.

А потім — повномасштабне вторгнення росії. Роман Ратушний пішов захищати Україну на фронт та героїчно загинув. Його ховав весь Київ, а глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн почала свій виступ в Лугано зі слів про героя, який «боровся за Україну, вільну від корупції». А що Смирнов? Продовжує працювати в ОПУ, розповідає про суддів-зрадників, перемоги України на «юридичному фронті» та погрожує путіну трибуналом. Погрожує так, наче роками не захищав його ставлеників в українських судах. «Хіба не вистачає „пакету“ даних для того, аби звільнити Смирнова? Це буде політично правильно і по-людськи справедливо», — пише аналітик Центру зовнішньополітичних досліджень Назар Приходько.

Гострих тем про своє минуле, про САП, НАБУ та суди, роботу яких курує вже майже 3 роки, Смирнов уникає. Думає, що з нього не спитають, бо війна ж. Обов’язкового спитають, і не тільки в Україні.

Але зараз час грає проти України. На думку Олексія Голобуцького, що довше влада вдаватиме, що проблеми не існує, то слабшою ставатиме зовнішньополітична і військова підтримка України з боку США та інших країн-партнерів.

«Зберегти обличчя (а це реально?) влади та ризикувати поразкою у війні через агентів впливу на самій вершині влади — чи визнати проблему і оперативно вирішити її, а тоді оптимізувати співпрацю з союзниками? Якби ж від цих гамлетівських питань не залежали наші з вами життя і існування України як такої…» — пише експерт.

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