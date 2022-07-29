Шевченко, який називав призначення Продивуса головою ФБУ незаконним, відкликав свій позов

Кирило Шевченко, який заявляв, що Володимира Продивуса переобрали президентом Федерації боксу України незаконно, відкликав свою заяву, якою хотів оскаржити результати цих законних виборів. Про це стало відомо за результатами засідання Господарського суду міста Києва, що відбулося 27 липня.

Тобто ми бачимо, що спочатку ГО «Київська міська організація Федерація боксу України» в лиці Кирила Шевченка подає позов до суду на ВГО «Федерація боксу України». У цьому позові Шевченко вимагає визнати недійсним рішення про переобрання строком на 4 роки Володимира Продивуса президентом ФБУ, що було проголосовано 17 грудня 2021 року під наглядом міжнародних спостерігачів від IBA. А потім він забирає свій позов. Тим самим залишає свої висловлювання про «незаконність» переобрання Продивуса лише його приватною та нічим не підтвердженою думкою. Відтак, 27 липня Господарський суд міста Києва на прохання представників самого ж Шевченка, який є керівником ГО «Київська міська організація Федерація боксу України», вирішив залишити позов без розгляду.

Нагадаємо, що законні вибори, що пройшли 17 грудня 2021 року, відбулись під наглядом IBA.

Наразі Шевченко публічно принижує представників міжнародної боксерської спільноти з IBA, які визнали правомірність призначення Продивуса. Примітно, що окрім IBA на законних виборах були присутні й спостерігачі від Міністерства молоді та спорту України. Втім, щодо їхнього висновку Шевченко поки що заяв не робив.

Варто зазначити, що за кілька місяців, 22 лютого 2022 року були проведені ще одні «вибори», на яких президентом ФБУ призначили вже Шевченка. Щоб легалізувати своє право керувати Федерацією, після незаконних виборів Шевченко й звертається до суду.

Зараз ДБР розслідує кримінальну справу про розкрадання бюджетних коштів, в якій фігурує Кирило Шевченко.

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