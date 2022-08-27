Чи зараховується період навчання у вузі до страхового стажу: у Пенсійному фонді зробили важливе роз'яснення

Показник страхового стажу нині є базовим для призначення пенсійних виплат, тому його розрахунком варто попіклуватися заздалегідь, ще на початку трудової діяльності. Але як бути зі студентами, яким доводиться доволі довго вчитися перед тим, як, власне, почати працювати?

У Пенсійному фонді нагадують, що страховим стажем є період, протягом якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачено страхові внески.

Проте, відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», до страхового стажу прирівнюється весь трудовий стаж, набутий до 01 січня 2004, зокрема, й періоди навчання за денною (очною) формою у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах по підготовці кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації, в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі.

А після вказаної дати час навчання зараховується до страхового стажу лише за умови добровільної сплати єдиного соціального внеску.

Час навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання.

Нагадаємо, раніше Пенсійний фонд розробив докладну відеоінструкцію, як самостійно розрахувати розмір своєї пенсії у майбутньому.

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