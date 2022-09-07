Рада вводить нові штрафи для роботодавців: скільки і за що доведеться платити

В Україні планують ввести штрафи для роботодавців. Йдеться про мобінг — цькування на роботі.

Відповідний законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії порушенню прав у сфері праці» парламент ухвалив у першому читанні.

Термін «мобінг» застосовують як одну з форм дискримінації прав людини у трудових відносинах. Мається на увазі психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності підлеглих та найманих працівників з боку керівництва. Таке цькування сприяє створенню навколо співробітників напруженої, ворожої, образливої атмосфери та примушування до зміни місця роботи.

За порушення цих норм роботодавцю загрожує штраф:

штраф за мобінг- 1700−2550 грн або 20−40 годин громадських робіт;

повторний або груповий мобінг — штраф 3400−5100 грн або 40−60 годин громадських робіт.

До слова, поняття «мобінг» вже закріплено в трудових законодавствах таких країн, як Франція, Швейцарія, Польща та інших.

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Нагадаємо, що нещодавно в парламенті зареєстрували законопроєкт № 7726 про внесення змін до закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Документом пропонується звільнити від мобілізації вихователів дитсадків та спортивних тренерів.

Фото зі сторінки Верховної Ради у соцмережах

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