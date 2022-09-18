Пільгова іпотека під 3% річних: хто з українців зможе з жовтня купити по ній нове житло

В Україні запускають програму пільгового іпотечного кредитування. Питання розглянули на черговому засіданні уряду. Програма почне працювати з жовтня.

Ставка з іпотеки для всіх цих категорій українців становитиме 3%. Термін іпотеки — до 20 років. Мінімальний початковий внесок — 20% від вартості житла.

Скористатися програмою можуть військовослужбовці, правоохоронці, медики, педагоги та науковці.

«Іпотека під 3% річних надаватиметься українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20% та термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну, отримати своє житло», — йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

Функція подання заявки на іпотеку з'явиться в «Дії». Поки що послуга знаходиться у процесі розробки.



Алгоритм роботи програми: заповнюється заявка, вибирається житло, надходить відповідь банків, укладається договір на купівлю житла та договір на іпотеку.



Програма має стати одним з драйверів відновлення економіки та України, вважають у Кабміні.

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