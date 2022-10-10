Купуючи деякі ліки, ми допомагаємо поплічникам путіна заробляти в Україні: що відбувається

Один з фармацевтичних гігантів країни — група компаній «Здоров'я» й через сім місяців після повномасштабного вторгнення росії в Україну продовжує зберігати тісні зв'язки з країною-окупантом. Згідно з офіційними даними, група компаній «Здоров’я» є шостим за обсягами виробником лікарських засобів в Україні та одинадцятим серед усіх фармацевтичних компаній, які реалізують лікарські засоби через аптеки нашої країни. Портфель холдингу включає понад 600 найменувань лікарських засобів, причому 101 препарат з них входить до переліку життєво необхідних. До групи компаній входять: ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я», ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», ТОВ «ХФП «Здоров'я народу», ТОВ «Фармекс Груп».

Російський слід

Ще у 2012 році російський політик та олігарх Олександр Шишкін придбав групу компаній «Здоров'я» в українсько-російського бізнесмена Ігоря Сала. Потім він нібито відійшов від цього бізнесу, але навіть через 10 років є реальним власником, приховуючи це за рядом фіктивних очільників та компаній, розташованих в юрисдикції багатьох країн в різних куточках світу.

Сам Шишкін — постать для сучасної росії показова. На перший погляд, це солідний 62-річний олігарх, екссенатор ради федерації — верхньої палати парламенту рф, до того — двічі депутат держдуми. Водночас на росії ні для кого не є секретом, що у «диких дев'яностих» і пізніше Шишкін був тісно пов'язаний зі злочинною організацією «кемерівські».

В Україні Шишкін спочатку був прийнятий із розкритими обіймами — дійшло до того, що Харківська міськрада вшанувала його званням «Почесний громадянин Харкова» за «меценатство» та будівництво храмів УПЦ МП у місті. При цьому «почесний харків'янин» як депутат держдуми персонально голосував на підтримку анексії Криму та за вторгнення російських військ на територію України.

Пізніше звання почесного громадянина все-таки було анульовано, а рішенням РНБО від 16.09.2015 року Олександра Шишкіна внесли до санкційного списку як особу, що створює загрозу національним інтересам, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України. Застосування персональних санкцій щодо нього з того часу неодноразово продовжувалося.

Сьогодні структуру компаній групи «Здоров'я» складають:

ТОВ «Фармацевтична група Здоров’я» (ідентифікаційний код юридичної особи 35 533 730) — власник компанія «Здоров'я Холдінгс Лімітед» (країна резидентства: Вірґінські острови), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є Огородніков Леонід Володимирович, громадянин Польщі.

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (ідентифікаційний код юридичної особи 31 437 750) — власник ТОВ «Фармацевтична група Здоров’я», кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є Огородніков Леонід Володимирович, громадянин Польщі.

ТОВ «Дослідний завод ГНЦЛС» (ідентифікаційний код юридичної особи 33 338 513) — власник ТОВ «Фармацевтична група Здоров’я», кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є Огородніков Леонід Володимирович, громадянин Польщі.

ТОВ «ХФП «Здоров'я Народу» (ідентифікаційний код юридичної особи 35 587 866) — власник компанія ЗН Київ Лімітед (Zn Kiev Limited), країна резидентства: Вірґінські острови, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є Елена Андреу, громадянка Республіки Кіпр, та Елені Анастасіу, громадянка Республіки Кіпр.

З цих даних, розміщених у відкритому Єдиному реєстрі підприємств та організацій України, бачимо, що ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» (ЄДРПОУ 31 437 750, генеральний директор Олександр Доровський) та ТОВ «Дослідний завод ДНЦЛЗ» на 100% належать підприємству ТОВ «Фармацевтична група «Здоров'я».

Таким чином, формально український фармацевтичний гігант і не український зовсім, а належить підприємству, зареєстрованому на Британських Вірґінських островах. І це класика офшору — саме на Вірґінських островах реєструється до 40% усіх офшорних компаній світу, бо місцева влада дозволяє приховувати всю інформацію про реальних бенефіціарів.

Здавалося б, нічого протизаконного: Польща, Кіпр, Вірґінські острови, жодного російського сліду, та навіть прізвище Шишкіна ніде не фігурує. Проте, якщо озброїтися документами, можна відстежити тісний зв'язок російської еліти з фіктивними власниками.

Насамперед тут цікава постать Леоніда Володимировича Огороднікова, який, виходячи з офіційних даних компанії ТОВ «Фармацевтична група Здоров'я», народився 2 червня 1964 року та зареєстрований у м. Констанцин-Єзьорна Республіки Польща. За дивним збігом на росії проживає відомий бізнесмен з повністю ідентичними анкетними даними. Тому польський паспорт не повинен вводити в оману — йдеться лише про відомого російського підприємця, який має ще й польське громадянство. Огородніков найбільше відомий по кінобізнесу — він один із засновників холдингу «КАРО», чи не найбільшого російського оператора кінопоказів, а також знаний як продюсер і власник грального бізнесу.

Зв'язок Огороднікова з Шишкіним можна простежити по публікаціях у росЗМІ. Так, Шишкін, Огородніков та їхній партнер Андрєєв Олег Миколайович є засновниками кількох чинних російських організацій: вищезгаданого ТОВ «СП Каро» (оренда й управління власним або орендованим нерухомим майном), ТОВ «Каро Фільм Севастопольський», ТОВ «Каропрокат» та інших.

В російських змі також поширено низку статей, відповідно до яких Олег Андрєєв і Леонід Огородніков через спільну компанію ТОВ «Гермес» придбали частину акцій в акціонерного товариства «Національний екологічний оператор» (НЕО), що займається утилізацією сміття. А засновником НЕО є російська державна корпорація «Ростех», у складі якої понад 700 організацій, з яких сформовано 14 холдингових компаній. 11 з них — в оборонно-промисловому комплексі, 3 — у цивільних галузях промисловості, а також понад 80 організацій прямого управління. Генеральний директор корпорації — Сергій Чемезов, генерал-полковник, член бюро вищої ради партії «Єдина росія» та, за повідомленнями російських ЗМІ, людина з найближчого оточення володимира путіна.

Зрозуміло, сфера для сміття не є профільною для «Ростеху». Але, як тільки у 2012 році утилізація відходів увійшла до сфери відповідальності «Ростеху», як під цю справу було створено дочірню структуру держкорпорації «Національний екологічний Оператор» (ВАТ НЕО), контрольний пакет акцій у якої й отримало ТОВ «Гермес» Леоніда Огороднікова.

До речі, цікавий факт про «Ростех». Тривалий час мільйони новонароджених українських дітей прищеплювалися БЦЖ-вакциною російського виробництва (АТ «НВО «Мікроген» Національної імунобіологічної компанії від «Ростеха») з трирічною перервою на використання данської. Зараз дітей прищеплюють вакцинами, виробленими в ЄС (Бельгії, Болгарії та ін.), але саме в період щеплення російською вакциною в Україні значно виріс відсоток поствакцинальних ускладнень, — так званих бецежитів, зокрема з летальним результатом — з 0,2% до 1,5% в окремих регіонах, що у 10−100 разів більше, ніж до 1992 року. Ці дані є показовими щодо якості сучасної російської фармацевтики.

Контроль за обігом легальних наркотиків

Головою наглядової ради ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» є Олександр Доровський, який прославився під час передвиборчих перегонів до парламенту у 2014 році. Тоді гендиректора фармкомпанії було викрито у підкупі виборців «по-новому»: замість традиційних пакетів з гречкою штаб кандидата роздавав мешканцям Харкова пакети з безплатним набором найходовіших ліків, таки як диклофенак, панкреатин, мукалтин, анальгін, дротаверин, фталазол, та ін.

Після останньої зміни влади в Україні на посаду начальника головного управління СБУ в Одеській області було призначено його сина — Віктора Доровського.

І тут треба згадати, що фармацевтичний завод «Фармекс груп» у Борисполі, що входить до групи компаній «Здоров'я», є єдиним підприємством в Україні, яке випускає наркотичні знеболювальні медикаменти у вигляді ін'єкційних розчинів. Таким чином, російська група олігархів та їхніх ставлеників може контролювати в Україні ще й ринок наркотичних ліків і речовин. І, скоріш за все, не тільки легальний.

18

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram