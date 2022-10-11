Троє дітей пережили бомбардування Маріуполя, затримання батька рашистами та примусове переселення до рф: жахлива історія української сім’ї

39-річний Євген Межевий, чиє рідне місто Маріуполь безперервно обстрілювали російські військові, зараз живе в Ризі зі своїми дітьми. Медаль за третє місце на змаганнях з греко-римської боротьби — одна з небагатьох речей, які чоловіку вдалося вивезти з рідного міста. Його 12-річний син Матвій виграв її в іншому житті, у довоєнному. Поруч з медаллю висять малюнки молодших сестер Матвія. Це будинок їхньої мрії, розповідає www.vanityfair.com. З моменту звільнення з Оленівського табору після тривалого процесу фільтрації Євген зосередився на житті та безпеці своїх трьох дітей. Їхня історія — одна з багатьох історій розлук, втрат, травм та переїзду до іншої країни.

«7 квітня військові „ДНР“ заарештували Євгена, побачивши в його паспорті прописку з військової частини на заході України. Він служив там механіком з 2016-го по 2019 рік за контрактом на Яворівському полігоні під Львовом. Хоча росії не вдалося захопити Маріуполь під час свого першого вторгнення у 2014 році, місто навряд чи можна було назвати безпечним. Тому Євген вирішив перевезти сім'ю до міста на заході України. Попри те, що він працював на армію, його не відправили в зону бойових дій через те, що він був батьком-одинаком. А після того, як закінчився контракт і все затихло, він вирішив повернутися з дітьми на схід, до Маріуполя».

Євген Межевий

З матір'ю дітей Євген Межевий розлучився п'ять років тому, йому призначили одноосібне опікунство. Хоча Матвій не є його біологічним сином, Євген виховував хлопчика з семимісячного віку і дав йому своє прізвище. З роками Матвій почав допомагати піклуватися про двох молодших сестер — 9-річну Святославу та 7-річну Олександру. Війна, звісно, перервала все. Життя дітей перевернуло не лише знищення їхнього міста, а й російська політика масового переселення українських громадян.

Матвій, Святослава та Олександра

«На другу ніч війни російські військові розбомбили школу Матвія. Снаряд влучив у спортивний майданчик. Євген вирішив не йти того дня на роботу на Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, де він працював кранівником. Спочатку під час обстрілу він разом з дітьми сховався у підвалі свого будинку. Але імпровізоване укриття не здалося йому надійним, тому він вирішив переїхати до квартири батьків колишньої дружини — у нову багатоповерхівку. Хоча в той час не було вуличних боїв, обстріли посилилися. Квартира знаходилася близько до металургійного комбінату „Азовсталь“. Через два дні сім'я переїхала з нової квартири бабусі та дідуся до ще одного підвалу. Євген поклав дітям надувний матрац, щоб вони могли спати у вузькому коридорі серед десятків людей. Там люди почали божеволіти. На початку березня щоранку бомби падали навколо району протягом однієї-двох годин. Потім з'явилися танки, за якими послідували безперервні удари з важкого озброєння і мінометів».

Євген бігав до Маріупольської міської лікарні № 4, де був генератор, і заряджав там генератори та телефони родини. Також допомагав волонтерам виносити тіла загиблих. У лікарні Євген познайомився з одним із волонтерів, чоловіком, який назвався Зюзею. Коли обстріл посилився, він порадив Євгену перебратися з дітьми до бункера в будівлі. Після того, як осколок снаряда влетів у коридор за межами квартири, який до цього часу Євген вважав більш-менш безпечним, він вирішив, що настав час перебиратися в бункер лікарні.

«Коли вони приїхали, 19 березня, в лікарні вже перебувало близько 90 осіб. Зайняли вентиляційну кімнату, куди Євген приніс кілька лікарняних кушеток і лавок як імпровізовані ліжка. У першу ніч Матвій не міг заснути через холод: незважаючи на три светри та куртку, він тремтів до самого ранку. Спочатку батько не дозволяв дітям навіть виходити в коридори без нагляду, казав, що їм потрібно познайомитися з усіма та звикнути до потенційних небезпек нового оточення. Наприкінці березня у них з'явилися нові сусіди: російські солдати, які прийшли в будівлю, що слугувала гуртожитком для людей похилого віку. Вони облаштували там базу і встановили свою техніку».

З кожним днем в бомбосховищі ставало дедалі більше людей. На початок квітня там переховувалося 140 осіб. Обстріли не припинялися, і, за словами Євгена, троє мешканців бункера, які вийшли на вулицю в пошуках їжі або води, загинули. Під час обстрілу загинув і Зюзя, чоловік, який переконав родину переїхати в укриття…

З кожним днем в бомбосховищі ставало дедалі більше людей

«7 квітня в обід до бункера, де Євген був з дітьми, зайшли двоє солдатів з нашивками „ДНР“ та білими пов'язками. Матвій сидів за столом навпроти забарикадованих дверей. Але коли хлопчик побачив озброєних людей у військовій формі, він побіг до Євгена в іншу кімнату. Євген згадав слова солдатів: „Ми хочемо евакуювати тебе в безпечне місце, тому що буде жорстока „зачистка“, а проводити її будуть чеченські підрозділи. У вас є пів години, щоб зібрати речі“. Це звучало так, ніби це була добровільна евакуація, а насправді їх чотирьох, разом з групою маріупольців-переселенців, силоміць виводили з будівлі. Сім'ю з іншими людьми посадили в мікроавтобус і відвезли у Виноградне — селище на околиці Маріуполя. Там все виглядало так, ніби прийшло з іншої країни: російські прапори, прапори „ДНР“ на кожному паркані, буква Z на машинах — все це свідчить про те, що транспортні засоби контролюються російськими збройними силами та їхніми маріонетками».

Під час перевірки документів Євген показав вкладиш до посвідчення особи, в якому була вказана його прописка: Яворів, Львівська область, військова частина А0998. Всю сім'ю відвели в окрему кімнату під приводом того, що Євгену необхідно надати більш повні пояснення з приводу його документів.

«Через кілька годин, згадує Євген, приїхали два автомобілі: автобус для евакуації дітей та інших затриманих українців, а також транспорт для Євгена — російський автомобіль з контингентом з «ДНР». Євген попросив знайому з притулку доглянути за дітьми, поки його не буде. Він віддав їй свої сумки, дав Матвію свої телефони і попрощався з дітьми. Всіх їх — батька на машині, трьох дітей в евакуаційному автобусі з незнайомими людьми — привезли в село Безіменне. Євгена супроводили до фільтраційного пункту, а дітей — до так званого будинку культури. Минали дні, Матвій розповідає, що бачив, як привозили сотні нових людей. Дні перетворилися на тижні, але діти не знали, куди подівся їхній батько. Діти вирішили розпочати самостійні пошуки та склали заяву про зникнення Євгена.

Виявилося, що під час першого допиту в Безіменному військові «ДНР» запитували Євгена та його товаришів по неволі про їхні нібито зв'язки з батальйоном «Азов» — підрозділом Національної гвардії України, що має маріупольське коріння. Вони почали бити затриманих, якщо не вірили їхнім відповідям. Потім Євгена зв'язали, натягнули на очі бейсболку та разом з двома іншими відвезли до СІЗО у Новоазовську, де перед від'їздом їм сказали, що чеченські новобранці, які працюють з росіянами, відріжуть їм язики. Після кількох днів допитів Євгена, який стверджує, що йому не давали ні їжі, ні води, перевезли до Донецька в «управління по боротьбі з організованою злочинністю». А там заявили, що його підозрюють у допомозі Збройним Силам України та у злочині «Участь у терористичному угрупованні».

Після кількох днів ув'язнення, за словами Євгена, його відправили до табору для ув'язнених в Оленівці, відомого як виправна колонія № 120. За словами Євгена, від сили побоїв деякі з прибулих втрачали свідомість прямо біля мікроавтобуса. «VIP-гостями» називали бійців «Азову», гранатометників, кулеметників, снайперів, бійців територіальної оборони. Над ними знущалися найбільше.

«В середині травня, коли Євген вже більше місяця не бачив своїх дітей, йому та іншим ув'язненим доручили нове завдання. Він згадує, що їх змусили почати готувати приміщення для приблизно 2700 полонених українських військових, які залишили „Азовсталь“. Євген та його товариші по полону принесли матраци та встановили двоярусні ліжка у казармі. Потім з'явилися військовополонені на автобусах, які, здавалося, прибували до табору полонених цілодобово».

Загалом Євген Межевий провів у таборі 45 діб. За його словами, 26 травня під час чергування до нього підійшов охоронець і наказав йти за ним. В іншій кімнаті Євгену без пояснення причин сказали, що він вільний. З іще одним звільненим українцем вони доповзли до автобусної зупинки, де пролежали до ранку. Коли розвиднілося, продовжили рух у бік Донецька — забрати документи, які у них забрали півтора місяця тому.

«Прийшла жінка, яка мені не представилася, — розповідає Євген. — Вона принесла мої документи, але попередила, що не вистачає лише свідоцтв про народження дітей. На моє запитання, чому, вона відповіла: «Ваші діти сьогодні о п'ятій ранку вилетіли до московської області на відпочинок у табір «Поляни». У мене почалася істерика».

За іронією долі, через тиждень після прибуття на російську територію Матвію та його сестрам нарешті дозволили зателефонувати батькові. Вони відчули полегшення від того, що вперше за майже 60 днів змогли поспілкуватися з ним.

Як згадує Євген: «Матвій подзвонив мені та майже кричав: «Тату, у тебе є п'ять днів, щоб приїхати й забрати нас, інакше нас усиновлять!». І працівники соціальних служб, і вчителі намагалися переконати Євгена, що Матвій неправильно зрозумів, наполягаючи на тому, що ні Матвія, ні його сестер не збираються всиновлювати в російські сім'ї. На той час Євген, щоб заробити на життя, працював на базі відпочинку, що за десяток кілометрів від Маріуполя. Але, отримавши дзвінок від Матвія, він відчув, що повинен негайно їхати в росію, знайти своїх дітей і повернути їх додому. Волонтери долучилися до фінансування поїздки. І поки Євген їхав потягом з Ростова-на-Дону до москви, ці гуманітарні помічники організували передачу особистого листа від Євгена на ім'я президента путіна з проханням віддати дітей йому, як їх законному опікуну. Після прибуття до москви, 19 червня, його зустріла жінка, яка погодилася відвезти його до пансіонату «Поляни».

Після дзвінка Матвія Євген зрозумів, що повинен негайно їхати в росію, знайти своїх дітей і повернути їх додому

Матвію довелося написати заяву з проханням передати його та сестер батькові. Оформлення всіх документів, необхідних для офіційної передачі дітей, зайняло близько пів дня. Межеві залишилися в Москві ще на кілька днів у волонтера, який їх прихистив. Незабаром стало зрозуміло, що через бойові дії в Україні повернення до Маріуполя не є можливим. Тому вони вирішили шукати притулку в Латвії. 22 червня прибули автобусом до столиці Латвії, Риги, де проживають з того часу.

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