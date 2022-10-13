Справа Трубіцина може бути пов'язана з переділом ринку МАФів у Києві, — ЗМІ

Гучна справа депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина може бути наслідком боротьби за переділ ринку МАФів у Києві. Про це пише «Дело» у своїй статті «Трубіцин проти НАБУ: Чого чекати від суду у резонансній справі».

Видання пише, що резонанс навколо справи Трубіцина був викликаний не стільки обставинами справи, скільки потоком фейкової інформації: «9 лютого ЗМІ писали, що Трубіцина «намагалися затримати при отриманні хабаря, однак він зник на автомобілі і був оголошений у розшук, а вже надвечір виявлений у будівлі Оболонської РДА, де депутат нібито ховався від детективів НАБУ».

Проте, нагадує «Дело», наступного дня тодішній голова НАБУ Артем Ситник на пресконференції повідомив, що ні погонь, ні втечі Трубіцина, ні спроби сховатися в РДА насправді не було.

«Трубіцин, як виявилося, на місці нібито передачі хабаря не був присутній, ні від кого не ховався, сам вийшов до детективів, а отримавши від них підозру, відразу висловив готовність співпрацювати зі слідством і віддав мобільний телефон», — йдеться у статті.

Видання називає «потік фейкових повідомлень у ЗМІ» цілеспрямованою інформаційною атакою на Трубіцина: «А отже, у цій справі є явна політична мотивація, а не правова».

Крім того, йдеться у публікації, НАБУ у цій справі виглядає заангажованою, оскільки вся доказова база «будується на свідченнях одного свідка — Андрія Максименка».

«У 2019 році Максименко обіймав посаду начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, був узятий на місці злочину при отриманні хабара, але до суду справа так і не дійшла. Таким чином, головний свідок НАБУ у цій справі — мало того, що хабарник, то ще й особа, яка перебуває „на гачку“ НАБУ, якій загрожує до 12 років в'язниці», — йдеться у статті.

Також видання звертає увагу на суму застави, встановлену для Трубіцина, яка склала майже 15 млн грн, що більш ніж у 10 разів перевищує озвучену звинуваченням суму передбачуваного хабаря та виглядає відверто невиправданою.

«Досудове слідство у справі тривало аж вісім з половиною місяців, незважаючи на вимоги захисту Трубіцина не тягнути з передачею справи до суду, але «жодних нових доказів сторона звинувачення так і не надала», — пише «Дело».

Також видання нагадало, що під час слідства у Київраді намагалися усунути Трубіцина з посади голови Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Тоді ЗМІ називали головним вигодонабувачем депутата Київради Дмитра Білоцерківця, який «давно просуває свій план реформувати правила розміщення МАФів, який негативно сприйняли підприємці Києва», і проти якого публічно виступав Трубіцин.

«Виходить, що сумнівна з точки зору доказової бази корупційна справа Трубіцина виявилася дуже на руку його головним політичним опонентам. Варто очікувати, що розгляд справи Трубіцина в суді по суті остаточно прояснить, чому НАБУ виявилося настільки заангажованим у цій справі і де в Київ шукати корупцію насправді», — йдеться у статті «Дела».

Нагадаємо, 11 жовтня пресслужба САП повідомила, що направила справу Трубіцина до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. На період слідства Трубіцин припинив членство у партії «Слуга народу».

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