Заступник голови ОП Смирнов під час бойових дій під Києвом проживав у львівському СПА, — з інтерв'ю Козловського

Під час пресконференції, що була присвячена здебільшого футбольним питанням, експрезидент ФК «Рух» Григорій Козловський розповів, що в його СПА-комплексі «Емілі Різорт» якийсь час проживав заступник голови Офісу президента Андрій Смірнов.

Як повідомляє видання «Телеграф», відповідне питання поставив спортивний журналіст Ігор Бурбас. Він попросив підтвердити або спростувати інформацію про знайомство Козловського із російськими криміналітетом Віктором Понюшиним (Вітя Пан. — Авт.), а також прокоментувати чи пов’язані відсутність проти Пана антиросійських санкцій, а також блокування процесу його екстрадиції в росію зі Смірновим та його гостюванням у СПА — готелі Козловського «Емілі Різорт».

Щодо Панюшина, то Козловський відповів ствердно.

«Чи знайомий з Панюшиним? Так знайомий. Цього не приховую, вже 15 років», — сказав він, додавши, що коментувати його екстрадицію не може через нібито «військову таємницю».

Далі Козловський підтвердив і інформацію про гостини Смірнова, хоч спочатку прагнув уникнути прямої відповіді на це запитання.

«З початку війни в нас перебувало більше тисячі біженців. Скільки людей тут жило з сім'ями — ми обліку не вели» — сказав він, а далі, після прямих уточнень журналіста, все ж визнав, — «Повірте тут було багато не простих людей. І він (Смірнов) у тому числі».

Коментувати зв’язок між його особистим знайомством зі Смірновим та відсутністю санкцій проти багаторічного друга росіянина Пана, Козловський не став. Натомість запевнив у тому, що бізнесу зі Смірновим не має, хоч про це й не питали.

Насамкінець, Козловський розповів, що знайомий з багатьма особами, проти яких введені санкції РНБО, а також про те, що частими його гостями є депутат Григорій Суркіс із братом.

Як відомо, Андрій Смірнов в ОП відповідає за санаційну політику, а саме за введення антиросійських санкцій Україною.

У ЗМІ фігурувала інформація про те, що Смірнов нібито гальмував передачу санкційних списків в РНБО, за що згодом він виправдовувався тривалими перевірками документів.

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