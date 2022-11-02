«Здоров'я» по-російськи: як в українській компанії проросло коріння країни-окупанта

В той час, коли Україна відчайдушно захищається від агресії росії, зсередини країну шматують європейські компанії, які продовжують працювати й на росії. Але що вже казати про іноземних виробників, коли один з фармацевтичних гігантів України досі, на 8-му році війни, зберігає тісні зв’язки з країною-окупантом?

Яскравий приклад такого бізнесу — компанія «Здоров'я» — фармацевтичний гігант, шостий за обсягами виробник лікарських засобів в Україні та одинадцятий серед усіх фармацевтичних компаній, які реалізують лікарські засоби через аптеки нашої країни. І цю частину фармацевтичного ринку контролюють пов’язані з кремлем російські підприємці. Харківська група компаній «Здоров'я» належить російському підприємцю з польським громадянством Леоніду Огородникову, тоді як російські ЗМІ стверджують, що реальним власником є його партнер — екссенатор рф Олександр Шишкін.

Російський мільярдер Олександр Шишкін за $ 150 млн доларів купив українську фармкомпанію «Здоров'я», написало ще у 2012 році російське видання «Комерсант». На той момент ексдепутат держдуми рф вийшов з металургійного бізнесу та, ймовірно, шукав нові можливості.

При цьому у Шишкіна був впливовий партнер — московський бізнесмен з Харкова Ігор Сало. Останній разом із членами своєї родини контролював харківську фармакологічну групу компаній «Здоров'я». У 2008−2009 роках структури Сала отримали контроль над монопольним виробником інсуліну в Україні «Індар», а також над двома виробниками наркотичних препаратів («Здоров'я народу» та «Дослідний завод ДНЦЛЗ»). Сало їх просто приватизував.

У 2012 році Шишкін викупив фармацевтичні підприємства у Сала та продовжив розвивати бізнес. З 2013 року Шишкін став сенатором від Хабаровського краю. Він голосував за незаконне захоплення Криму, разом із радою федерації дав президенту рф володимиру путіну повноваження вводити війська в Україну, є членом путінської партії «єдина росія». Зв’язки з покійним мером Харкова Геннадієм Кернесом дозволили Шишкіну не лише вести бізнес на території українського міста, а й стати почесним громадянином (рішення скасувала Генпрокуратура лише у 2019 році).

Частину зароблених коштів Шишкін віддає російській православній церкві, яка після початку повномасштабної війни підтримала вбивства українців. У Харкові за його гроші будувалися храми московського патріархату, а на сайті компанії «Здоров'я» оприлюднюють новини щодо допомоги храмам.

Через загрози для національної безпеки РНБО внесла Шишкіна до списку санкцій ще у 2015 році. Проте фармкомпанія «Здоров'я» від цього не постраждала: оформлена вона на його бізнес-партнера, росіянина Леоніда Огородникова, який також має польське громадянство. Хоча народився Огородников у москві, і бізнесом також займається в рф. При цьому він також отримав дозвіл від «Ростеху» купити акції «Національного екологічного оператора» (НЕО), що займається утилізацією сміття. Генеральний директор «Ростеху» — Сергій Чемезов, генерал-полковник, член бюро вищої ради партії «єдина росія», людина з найближчого оточення путіна.

Росія знищує українську цивільну інфраструктуру, проводить інформаційні диверсії, намагається створити комунальну кризу. І при цьому одну з найбільших фармкомпаній контролюють наближені до кремля підприємці, що відкриває можливості впливу на фармакологічну галузь. І це не лише лікарські препарати, це також постачання компонентів для знеболювання під час операцій, стабільна робота лікарень, медична допомога на фронті тощо.

Минулого року тільки у військово-медичний клінічний центр Східного регіону Міноборони «Здоров'я» продало жарознижувальні препарати на 698 тис. грн. Крім того, вони отримували тендери на постачання лікарських препаратів до медичних університетів (наприклад, в Одеський національний медичний університет поставили препарати фентаніл та сибазон на загальну суму 1,5 мільйона гривень).

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