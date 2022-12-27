Ворог планує вдарити по Україні на новорічні та різдвяні свята: в ЗСУ пояснили, що про це свідчить

Незважаючи на потужний удар ЗСУ по аеродрому в Енгельсі, ворог, схоже, не відмовився від підлих намірів атакувати Україну ударі з використанням ракет та дронів-камікадзе.

Про це свідчить активність росіян в Чорному морі, а також підготовка стратегічної і тактичної авіації, заявила в ефірі Національного телемарафону керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«По-перше, вони дійсно намагаються позбавити нас світла і світлих свят — це зрозуміло, це їх така терористична тактика. По-друге, ми спостерігаємо їх певну активність. Вони тривалий час не виводили ракетоносії в Чорне море на бойове чергування, наразі ж там перебувають три ракетоносії, два з яких підводні. Нагадаю, що це ускладнює певним чином виявлення самого пуску ракет, але все ж таки не робить неможливим для нашого влучання протиповітряної оборони, тому ми напоготові і будемо реагувати», — сказала вона.

Також Гуменюк додала, що українські військові фіксують підготовку ворожої стратегічної і тактичної авіації до масованого ракетного удару, подібного до атаки на Україну 16 грудня.

«Але все ж таки пам’ятаймо, що тактика ворога може змінюватися, не обов’язково це буде масована ракетна атака або може бути комбінована. Нагадаймо, що росіяни нещодавно отримали партію дронів і вже почали їх використовувати», — зазначила Гуменюк.

На уточнювальне запитання, як часто зараз окупанти запускають дрони-камікадзе на південь чи приберігають їх саме для масованих атак, вона відповіла, що росіяни змінили підходи до використання БпЛА.

«Саме те, що вони не використовують їх так часто, як безпілотники з попередньої партії, як ми спостерігали, говорить про певну зміну тактики їх дій. Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони — перша хвиля саме на це спрямована, а потім вже йде наступна — ударна хвиля. Це ми вирахували за їх попередніми нападами на наші системи ППО і енергетичну систему»,— пояснила Гуменюк.

Також керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня зазначила, що українці мають бути готовими до можливої масованої чи поодинокої ракетної атаки, але не панікувати.

Нагадаємо, раніше українські військові пояснили, чому рашисти запускають дрони вночі.

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