ЗМІ розповіли, як наркобарон Щипцов легалізувався в Україні

Російський наркоторговець Олександр Щипцов, лідер міжнародного організованого злочинного угруповання «Хімпром», розшукуваний Інтерполом, з 2014 року проживав за підробленими документами, виданими на різні прізвища (Яшин, Печерський. — Авт.), в Україні, в даний час затриманий спецслужбами і знаходиться у Волинському міграційному центрі для тимчасового утримання осіб без громадянства.

«У липні 2017 року Щипцов був оголошений у міжнародний розшук через Інтерпол, тому, щоб уникнути російського правосуддя, він перебуває на території України. Ще у 2014 році Щипцов отримує два фальшиві паспорти, перший на прізвище Яшин Олександр Юрійович, місце народження — російська федерація, другий на прізвище Печерський Олександр Костянтинович, місце народження — Республіка Молдова», — розповів адвокат Дмитро Каленов.

Як пише «Укррудпром», посилаючись на джерело у правоохоронних органах, легалізація наркоділка в Україні нібито стала можливою через його співпрацю з прокуратурою.

Ще у 2014 році відомий український журналіст Михайло Ткач у своєму відеоблозі розповідав про елітні автомобілі, на яких їздять службовці прокуратури. Тоді Петрашкін працював помічником першого заступника Генерального прокурора Миколи Герасимюка та був помічений журналістами, коли приїжджав до прокуратури на розкішному джипі.

«Приміром, цей хлопець на джипі з водієм, за нашою інформацією, працює помічником першого заступника Генерального прокурора Миколи Герасимюка. Звати його Артем Петрашкін. Артеме, це так? Тоді відгукніться та розкажіть про свою зарплату», — писав Михайло Ткач у своєму блозі на сайті «Українська правда».



А у 2019 році, як писали «Наші гроші», Петрашкін уже значився у списках радників міністра юстиції Дениса Малюськи.

Як пише «Укррудпром», Щипцов здав усіх своїх спільників по наркокартелю «Хімпром» нібито Петрашкіну, після чого їх усіх затримали українські спецслужби: «Щипцов розповів про все — схеми роботи, способи транспортування наркотиків, отримання грошей, а також поіменно назвав усіх своїх „колег“ та забезпечив інформацією, яка дозволила їх затримати та порушити проти них кримінальні справи».

У СБУ заявили про викриття угруповання Щипцова. Тоді слідством було встановлено, що наркоділки з 2014 року налагодили розгалужену мережу продажу наркотиків за криптовалюту на території країн колишнього СНД. Продаж проводився через інтернет-сайти та чат-боти у месенджері «Телеграм». Надалі криптовалюта переводилася в готівку, а гроші легалізувалися в Україні.

«Улов СБУ був багатим. У ході операції було затримано двадцять осіб, проведено 80 обшуків, вилучено гроші, золото та прикраси на $ 5 млн, чорну бухгалтерію, наркотики, вогнепальну зброю, вибухівку, спецтехніку. Так, у Києві під час обшуків у приватному будинку на Осокорках силовики виявили нарколабораторію, вилучивши обладнання для виготовлення наркотиків, понад 10 кг психотропної речовини альфа PVP, 5 кг мефедрону, понад 5 кг амфетаміну загальною вартістю за цінами „чорного ринку“ понад 20 млн грн.», — писало видання «Дело».

Після гучного затримання «колег» у 2019 році Щипцов продовжив торгівлю наркотиками в Україні.

За даними адвоката Дмитра Каленова, злочинна діяльність приносила близько 20 млн доларів на місяць і близько чверті мільярда умовних одиниць на рік.

Проте вже за рік «угода» Щипцова з Петрашкіним ризикувала бути оприлюдненою. 2020 року активісти мітингували під офісом Генпрокурора з вимогою припинити злочинну діяльність «Хімпрому» в Україні. На мітингу неодноразово звучали імена як Щипцова, так і Петрашкіна. Останнього закликали припинити покривати злочинну діяльність російського наркобарона.

Але з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну для Щипцова багато що змінилося. Співрозмовники редакції «Дело» у правоохоронних органах кажуть, що влітку 2022 року всі документи, які дозволяли Щипцову жити в Україні, були анульовані.

«Така ситуація — зелене світло для українських силовиків, які могли б активізувати і слідство у справі „Хімпрому“, яка триває вже не один рік», — писало видання.

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