Що спільного між розшукуваним бізнесменом Довбенко та ексспівробітником СБУ Петрашкіним: у ЗМІ оприлюднили версію

3 січня 2023 року НАБУ оголосило у розшук бізнесмена Артема Довбенка, який фігурує у справі про злочинну групу, викриту на махінаціях із заарештованим майном, переданим в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про це пишуть «Коментарі» із посиланням на повідомлення НАБУ.

«Довбенко — постать помітна. ЗМІ його називали „смотрящим“ за Мін'юстом, на його весілля в Сен-Тропі приїжджали глава Офісу президента Андрій Богдан, впливові київські судді та народні депутати, а сам він прославився рейдерськими схемами, контролем за нотаріусами, а також ручним управлінням заарештованим майном у розпорядженні АРМА», — йдеться в статті.

Як повідомляється, детективам НАБУ вдалося встановити, що у 2019 році нібито Довбенко та його спільники як мінімум чотири рази успішно провернули корупційну схему та продали заарештоване майно за зниженою ціною.

«Серед них: продаж трьох земельних ділянок в Одеській області за ціною у 18 разів дешевшою за ринкову; продаж 2,6 тисячі тонн річкового піску на Київщині; продаж 4,5 тисячі тонн карбаміду за ціною майже в п'ять разів дешевшу за ринкову», — пишуть «Коментарі».

У статті також йдеться про те що у багатьох схемах Довбенко нібито брав безпосередню участь Артем Петрашкін, який у різні часи був співробітником прокуратури та СБУ, а останнім часом із перервами займається адвокатською діяльністю: «Він сприяв прийняттю необхідних рішень при арешті та реалізації майна АРМА, організовував власних адвокатів для участі у торгах для того, щоб забезпечити мінімально необхідну кількість учасників та створити конкурентність. Ну і, відповідно, був одним із бенефіціарів реалізованих схем».

До речі, Артем Петрашкін — особа менш публічна, ніж Довбенко, проте іноді привертав до себе увагу ЗМІ. У 2014 році, як писав журналіст-розслідувач Михайло Ткач, Петрашкін працював у прокуратурі помічником першого заступника Генпрокурора Миколи Герасимюка і при цьому їздив Києвом на розкішному джипі з власним водієм.

Також, за інформацією ЗМІ, Артем Петрашкін нібито мав відношення до історії з російським наркокартелем «Хімпром» та його ватажком Олександром Щипцовим, який довго перебував у міжнародному розшуку Інтерполу і переховувався від правосуддя в Україні, а вже в лютому-травні 2022 року був знятий з розшуку.

Олександр Щипцов (він же Саша Печерський, він же Олександр Яшин. — Авт .) — лідер та організатор ОЗУ «Хімпром», який з 2014 року налагодив розгалужену мережу продажу наркотиків за криптовалюту на території країн колишнього СНД. Продаж проводився через інтернет-сайти та чат-боти у месенджері «Телеграм». Надалі криптовалюта переводилася в готівку, а гроші легалізувалися в Україні.

Як писав «Укррудпром», посилаючись на джерело у правоохоронних органах, легалізація наркоділка в Україні нібито стала можливою через його співпрацю з прокуратурою.

Як пише «Укррудпром», Щипцов здав усіх своїх спільників по наркокартелю «Хімпром» нібито Петрашкіну, після чого їх усіх затримали українські спецслужби: «Щипцов розповів про все — схеми роботи, способи транспортування наркотиків, отримання грошей, а також поіменно назвав усіх своїх „колег“ та забезпечив інформацією, яка дозволила їх затримати та порушити проти них кримінальні справи».

Після гучного затримання «колег» у 2019 році Щипцов продовжив торгівлю наркотиками в Україні.

За даними адвоката Дмитра Каленова, злочинна діяльність приносила близько 20 млн доларів щомісяця і близько чверті мільярда умовних одиниць на рік.

Проте після початку повномасштабної війни росії проти України все змінилося для Щипцова. Без заступництва Петрашкіна, який останнім часом перекваліфікувався на адвоката, Щипцов втратив усі документи, які легалізували його перебування в Україні, а силовики активізували розслідування справи «Хімпрому», розпочатого ще у 2019 році.

«Зараз Щипцов-Печерський намагається уникнути відповідальності і за допомогою хабарів повернути собі українські документи та право перебувати в Україні», — пишуть «Коментарі». Нагадаємо, зараз Щипцов затриманий спецслужбами і знаходиться у Волинському міграційному центрі для тимчасового утримання осіб без громадянства.

Багато в чому свідчення Щипцова-Печерського, за інформацією «Коментарів», не витримували критики — він наговорював на невинних людей.

«Зокрема, йдеться про бізнесмена Єгора Левченка, який не перший рік займається різними благодійними проєктами в Україні, а з початком повномасштабної війни всіляко допомагає ЗСУ, медичним установам та громадським організаціям. Так, для Буковинського клінічного онкологічного центру Єгор Левченко закупив медикаментів на 300 тисяч гривень. У міській дитячій лікарні міста Стрий на його внески було проведено реконструкцію системи опалення. У селі Лучин, що на Житомирщині, допоміг відремонтувати храм для Сестринства Милосердя, який відновила громада, але не змогла до кінця довести всі необхідні роботи. Для Головного клінічного військового шпиталю закупив унікальний операційний мікроскоп вартістю 570 тисяч гривень. Тепер цей прилад допоможе ефективніше рятувати життя українських воїнів, поранених у боях», — пишуть «Коментарі» та додають, що це далеко не повний перелік допомоги бізнесмена.

Також редакція «Коментарів» просить НАБУ та президента звернути увагу, що через сфабриковане звинувачення, побудоване на свідченнях Щипцова, перебували під слідством Койнаш Каріна та Морозов Олександр.

«Дуже розраховуємо, що НАБУ та інші компетентні органи звернуть найпильнішу увагу на ситуацію, що склалася, і притягнуть до відповідальності не лише Андрія Довбенка, а й „сірих кардиналів“ в особі Артема Петрашкіна. Просимо звернути увагу на те, що Щипцов використав своє знайомство з Петрашкіним, що дозволяло йому розв'язувати питання з керівництвом СБУ», — пишуть «Коментарі».

До речі, сам Андрій Довбенко про свій розшук дізнався із ЗМІ. За його словами, він не ховається, а проживає за кордоном. Його місцезнаходження відоме.

«Мої адвокати вступили в офіційну комунікацію з НАБУ та очікують отримання всіх документів», — повідомив бізнесмен на своїй сторінці у соцмережі.

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