Експерт розповів про ошуканого британського інвестора: про що йдеться

В Україні розгорається скандал із британцем грузинського походження Тамазом Сомхішвілі. Про це повідомив політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» Андрій Миселюк.

За його словами, це історія про те, як бізнесмена, який прийшов в Україну з інвестиціями та бажанням створювати нову міську інфраструктуру, спочатку пограбували, а потім оббрехали.

«Як іноземні, так і українські підприємці та інвестори знають, що Україна ніколи не була країною, де легко вести бізнес. Однак те, що до війни сприймалося закордонними партнерами як низька правова культура та порочне корупційне коло, під час війни стає диверсією проти своєї країни. І це подвійно небезпечна диверсія, коли йдеться про ключового військового союзника нашої країни», — написав Миселюк у своєму блозі на «Liga».

Скандальна ситуація пов’язана із реконструкцією Харківської площі у Києві. Конкурс на її реконструкцію КМДА провела ще у 2007 році. Тоді виграла компанія «Київ Термінал», яка належить Тамазу Сомхішвілі.

План реконструкції Харківської площі передбачав появу нової транспортної розв'язки. За її будівництво відповідала міська влада, Київавтодор та Київський метрополітен, а інвестор сплатив місту 14 млн доларів за право реалізації своєї частини проєкту. Йшлося про будівництво офісно-торговельного центру, паркінгу на 500 авто та автовокзалу.

Крім 14 млн доларів, чимала сума пішла на розробку технічної документації, залучення англійських архітекторів та оренду ділянок, призначених для реалізації проєкту. Проте практично відразу підприємець загруз у бюрократичній пастці, яку підготувала міська влада. Зрештою, інвестор так і не отримав необхідних погоджень, а Київрада вилучила ділянки на Харківській площі без компенсації витрат і збитків.

«У липні 2022 року, у зв'язку з війною, інвестор запропонував мирову угоду. Він був готовий відмовитися від фінансових вимог, а після скасування воєнного стану інвестувати у будівництво якогось потрібного Києву інфраструктурного об'єкта. Але у міській адміністрації відмовилися приймати і цю пропозицію. А незабаром після цього проти Сомхішвілі в ЗМІ було розгорнуто інформаційну кампанію, яка звинуватила британського громадянина в різному безглузді», — повідомив Миселюк.

Тамаз Сомхішвілі — громадянин Великобританії, засновник бізнес-групи «ТС Холдинг», яка об’єднує понад десяток грузинських компаній. Сомхішвілі отримав громадянство Великобританії у 2007-му році, у зв’язку з чим з 2008 р. призупинив, а з 2010 р. повністю припинив бізнес у Росії, де займався енергоресурсами, був співзасновником кількох компаній з видобутку та торгівлі нафтою та нафтопродуктами. У 2013 році він входив до списку найбагатших вихідців з Грузії.

Як відзначала ще до повномасштабного російського вторгнення надзвичайний та повноважний посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс, головні проблеми, з якими стикалися британські інвестори в Україні, зазвичай пов'язані з корупцією. Але якщо до війни ці проблеми підривали партнерські відносини країн, то сьогодні подібні дії українських чиновників ставлять під загрозу відносини із ключовим союзником України.

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