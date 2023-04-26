Тютюнові гіганти продовжують заробляти на крові: про що йдеться

26 квітня у ВР відбулося засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, на якому депутати розглянули законопроєкти щодо запровадження в Україні електронної акцизної марки для тютюнових виробів. За підсумками дискусій з індустріями було враховано 2 із 16 зауважень тютюнової галузі. Схоже, в Україні «вимальовується» «російська система» електронного акцизу — ніде у світі такого більше немає.

Тим часом з поля зору голови Комітету ВРУ Данила Гетманцева, а також БЕБ, СБУ, ДФС і ДБР вислизають транснаціональні тютюнові корпорації, такі як Philip Morris, Imperial Global Tobacco, British American Tobacco, JTI, які продовжують вести бізнес на території росії і платити там податки, фінансуючи цим російську агресію проти України. Варто зазначити, що, за версією Forbes (за 2022 рік), вони входять у топ найбільших іноземних компаній росії. І при цьому продовжують працювати в Україні.

Philip Morris International

Виторг за рік — 392,9 млрд рублів. Виробник сигарет під брендами Parliament та Marlboro заявляв, що хоче продати активи у росії. Але поки шукає покупця, вирішив знизити обсяги виробництва через збої в логістичному ланцюжку. У холдингу фабрика на росії та дистриб'юторський підрозділ, в якому працюють 3200 осіб.

Japan Tobacco International

Виторг за рік — 345,5 млрд рублів. У березні минулого року компанія зупинила всі інвестиції у російський ринок, а також повідомляла, що розглядає варіанти виходу з країни. На росії у японського виробника тютюну чотири заводи та близько 4 000 співробітників. JTI росія випускає цигарки Kiss, Winston та LD.

British American Tobacco

Виручка за рік — 225,4 млрд рублів. Ще на початку березня 2022 року фірма повідомила про звільнення з Росії. Але піти виявилося не так просто. Виробник цигарок Lucky Strike та Dunhill планує продати бізнес місцевому менеджменту, проте цей процес досі не вдається закінчити. А поки що сигарети British American Tobacco без перебоїв поставляються до наших магазинів.

У сумі це майже трильйон рублів (963,8 млрд рублів) прибутку, податки з якого спрямовані на фінансування російської агресії проти України.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну лише 9% з півтори тисячі світових компаній залишили російський ринок. Переважна більшість відомих брендів продовжує фінансувати бюджет агресора.

«Коллективний Захід, чий ринок для міжнародних компаній є пріоритетнішим, ніж росія, має проявити тверду позицію. Зрештою, кожен суб'єкт у цій партії має визначитися: декларувати цінності на папері чи діяти. Мовчання вбиває. Буквально», — сказав Подоляк.

Хочеться сподіватися, що правоохоронці звернуть увагу на спонсорів бюджету країни-агресора.

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram