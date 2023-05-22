Під час російсько-української війни криптобіржа WhiteBIT могла допомагати росіянам виводити кошти через криптовалюту, уникаючи санкцій. Таку думку озвучив політолог Віталій Кулик на своїй сторінці у фейсбуці.

«Механізми криптовалют зараз активно використовуються росіянами через те, що звичайні методи проведення фінансових транзакцій для них надзвичайно ускладнені міжнародними санкціями. Естонське фінансове видання „Ділові новини“ нещодавно звернуло увагу на один цікавий нюанс діяльності WhiteBIT. криптобіржі приписують допомогу у виведенні коштів з російської криптобіржі BTC-e», — написав політолог.

За його словами, засновника криптобіржі BTC-e, громадянина росії Олександра Винника влітку 2022 року було екстрадовано до США за підозрою у відмиванні грошей на суму 4 мільярди доларів.

«Фінанси біржі тривалий час залишалися без руху, але у березні 2023 р. розпочалися незвичайні маніпуляції. IT-журналісти помітили, що гроші з російської біржі розбиваються на невеликі суми та виводяться з різних сервісів. Зокрема, начебто на український стартап пішло близько 12 мільйонів доларів США», — йдеться у статті.

Також автор звертає увагу на те, що українська криптобіржа нібито співпрацює із росіянами.

«Пов'язаність WhiteBIT саме з такими політиками, дивні транзакції, на які вже звертає свою увагу міжнародна преса, і непрозора структура власності з можливим прямим ставленням до російського ГРУ — здається, це більш ніж достатні аргументи як мінімум для ретельної перевірки з боку правоохоронців воюючої України. Більше того, користувачі послуг криптобіржі, які не знають, сподіваючись на анонімність своїх транзакцій, самі того не підозрюючи, можливо, здають свої дані безпосередньо російській військовій розвідці. Що ж до росіян, то цілком у дусі їх так званих „спецоперацій“ — прикритися брендом начебто українського стартапу, інвестувати в його розкрутку і за цією ширмою ховати гроші та фінансувати свої чорні справи проти всього цивілізованого світу та самої України зокрема», — пише політолог

За даними британського видання Cryptointelligence, як пише Кулик, справжніми власниками криптобіржі є сім'я проросійського ексдепутата від «регіоналів» Дмитра Шенцева.

«За інформацією британського видання, справжніми власниками криптобіржі є Микита та Дмитро Шенцеви. Микита Шенцев, ексдепутат Харківської міськради та Харківської облради, „регіонал“ та син ще більш відомого „регіонала“, нардепа Дмитра Шенцева. Дмитра Шенцева можна назвати еталонним проросійським політиком. Він очолював у 2010 році антифашистський форум із пропагандистською риторикою, яка практично нічим не відрізняється від риторики сучасної росії. 2013 року він отримав медаль від путіна за популяризацію російської мови та культури в Україні. Обидва вони склали депутатські мандати під час повномасштабного вторгнення — батько у вересні 2022-го, син у лютому 2023-го», — повідомив політолог.

Нагадаємо, що суд зобов'язав НАБУ провести досудову перевірку фактів фінансування криптовалютної біржі WhiteBIT групою впливових проросійських бізнесменів та фінансових махінацій.

На фото: Микита та Дмитро Шенцеви

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