Чи будемо зимою з газом і теплом в оселях: про що мовчить голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов

За три місяці до початку наступного опалювального сезону в Україні немає ані достатнього обсягу природного газу в сховищах, ані достатнього рівня видобутку, ані гарантій постачання тепла в оселі понад 6 млн мешканців. При цьому голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов мріє про експорт дефіцитного газу та викручує руки громадам, ставлячи під загрозу проходження зими 2023/24 року навіть без участі російських ракет.

Так, голова правління державної компанії «Нафтогаз України» Олексій Чернишов у комерційному інтерв’ю ЗМІ запевнив українців, що ціна на газ для населення залишатиметься стабільною — 7,96 грн за кубометр блакитного палива аж до 30 квітня 2024 року. Чому ж про це не поговорити з журналістами в редакційному форматі? Причина очевидна: до державного монополіста надто багато запитань щодо підготовки до майбутнього опалювального сезону. І низька ціна — лише відволікання уваги від викликів, з якими компанія стикнеться уже найближчим часом.

«План „Групи Нафтогаз“ — не просто пройти опалювальний сезон 2023/24 рівно й „непомітно“ для споживачів. Але зробити це за рахунок газу українського видобутку», — заявив Чернишов напередодні.

За його словами, «Укртрансгаз» уже почав сезон закачування газу в підземні сховища. «Укргазвидобування» вводить в експлуатацію нові свердловини. Тільки високодебітних свердловин із початку року введено 15 — 13 нових і дві після капремонту, які сумарно дають додатково понад 3 мільйони кубічних метрів газу на добу. З кінця квітня «Нафтогаз» майже щодня виходить на біржу, купуючи газ у приватних видобувних компаній. За цей час придбали майже 720 мільйонів кубічних метрів.

«Я впевнений, що у нас достатньо власного газу, аби забезпечити не один опалювальний сезон. Потрібно лише збалансувати процес. Цього року ми маємо амбітну мету — додатково видобути 1 млрд кубометрів. Також очікуємо, що об’єми збільшать і приватні видобувні компанії. Тож у 2023-му зможемо мати майже 19 млрд кубометрів українського газу», — заявив він в іншому рекламному інтерв’ю ЗМІ.

Та амбіції закачати газу на два роки наперед, схоже, нічим не підкріплені. Одразу після цієї заяви як грім серед ясного неба виник огляд про безпеку глобального ринку газу, оприлюднений Міжнародним енергетичним агентством (МЕА). Виявилось, що з березня 2023 року і станом на кінець другого кварталу Україна накопичила у сховищах усього лише 1,5 млрд куб. природного газу (з них 0,72 — придбано у комерційних компаній). Тепер рівень запасів становить 10,5 млрд кубометрів, при тому, що навіть у 2022 році в серпні запаси в сховищах перевищували вже 12 млрд кубів. Зазначається, що Україна має на меті накопичити 14 млрд куб. м газу до початку опалювального сезону 2023/24 рр. Тобто потрібно знайти десь ще 2 млрд куб. м за три місяці — в той час як за попередні 4,5 змогли знайти всього 1,5.

Торік сезон відбору газу в Україні стартував 7 листопада. На 2 листопада у сховищах було 14,7 млрд куб. м. Це найпізніший офіційно зафіксований початок відбору газу за останнє десятиліття. За рахунок цього, а також за рахунок більш раннього завершення сезону цього року вдалося суттєво зекономити запаси, відібравши лише 5,6 млрд куб. м. Та це не означає, що так само пощастить і в прийдешньому сезоні. Крім того, зима може бути холоднішою, тому очевидно, що у сховищах має бути газу з запасом.

Як буде вирішувати цю «задачу з зірочкою» Чернишов, питання відкрите. Втім, станом на сьогодні підготовка до опалювального сезону з боку «Нафтогазу» виглядає як провалена.

Варто відзначити, що «Нафтогаз» не спромігся організувати наповнення газових сховищ достатніми обсягами блакитного палива за відносно «сприятливих» зовнішніх умов. «Сприятливих» дуже умовно, бо йдеться про війну та втрату великої кількості промислових споживачів газу. Через що значні обсяги видобувачі спрямували у сховища. Але не з усіма можуть домовитися про ціну. Попри оптимістичні заяви Чернишова, експерти ринку сумніваються в можливості суттєво наростити державний видобуток. Тобто виходить, що купувати доведеться за кордоном, що значно дорожче за внутрішній видобуток.

І ось за цих обставин у «Нафтогазі» мріють… про експорт газу. При чому якщо офіційно Чернишов хоча б формально тримає себе в рамках пристойності (кажучи, що експорт відновиться після війни), то неформально компанія вже лобіює відновлення експорту, пише ZN.ua.

На цьому фоні досить специфічно виглядає заява Асоціації міст України про те, що через неврегульоване питання з відшкодуванням тарифів понад 6 млн мешканців України можуть опинитися без тепла. При цьому «Нафтогаз» пролобіював в уряді поправку, згідно з якою підприємства теплокомуненерго в примусовому порядку розраховуються з ним за газ незалежно від того, якими є борги споживачів, що на сьогодні становлять 36 млрд грн.

Звичайно, Чернишов за таких умов може ставити перед собою «амбітну мету» вивести «Нафтогаз» на прибутковість. Але якою ціною? Не інвестуючи у видобуток? Не закуповуючи вчасно газ? Віджимаючи кошти в місцевих теплокомуненерго у змові з урядом? Адже виглядає, що в такий спосіб «Нафтогаз» не лише сам провалює підготовку до опалювального сезону, але й тягне за собою на дно увесь комунальний сектор в країні. І це навіть без ракетних обстрілів росії, яких вдасться уникнути лише за умови успіхів ЗСУ на полі бою.

Фото: НАК «Нафтогаз України»



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