Підкажуть Старші Аркани: що передвіщає прогноз Таро на серпень 2023 року

Таро — це колода з 78 карт, яка здавна використовується для ворожіння. Ці карти відкривають людині її майбутнє, допомагають знайти правильний шлях і попереджають про можливі помилки.

Астрологи склали для УНІАН гороскоп карт Таро на серпень 2023 для кожного знака Зодіаку і розповіли, яким буде для всіх останній місяць літа.

Овен

Карта місяця: Зірка

У серпні Овнів буде вести Зірка — мета або заповітне бажання, тобто те, чого ви найбільше прагнете. Кожна людина сама знає, що для неї є Зіркою. І ця карта радить вам повірити і наполегливо йти за цією мрією, адже у цьому місяці вона буде повністю досяжною. Не пропустіть таку можливість, інакше ризикуєте втратити свою Зірку.

Телець

Карта місяця: Сім мечів

У серпні Тельці спробують схитрувати і обхідними шляхами уникнути конфлікту, або домогтися успіху не дуже чесним шляхом. Можливо доведеться бути не зовсім щирими з людьми і частіше вдаватися до лестощів, щоб завоювати чиюсь прихильність. В принципі, нічого поганого в цьому немає, але краще все ж не захоплюватися інтригами.

Близнюки

Карта місяця: Дама пентаклей

Серпень для Близнюків буде місяцем надійності, стабільності, сімейного затишку. Для них них настануть ситі і безтурботні часи. Представники знаку поринуть в «земні» турботи — ремонт в домі, створення затишної атмосфери, приємні покупки, адже матеріальний стан помітно покращиться. Проте про творчість і високі матерії цього місяця краще забути.

Рак

Карта місяця: Десятка жезлів

Таро-прогноз віщує, що в останній літній місяць Раки витратять багато зусиль, щоб впоратися зі справою, яку було розпочато раніше. Тож у серпні вам доведеться багато працювати і часто себе пересилювати. Робота буде даватися важко не стільки фізично, скільки морально — ви будете сприймати її як важкий тягар. На додачу іноді Раки відчуватимуть докори сумління через те, що зробили щось недостатньо добре.

Лев

Карта місяця: Лицар мечів

На вас очікує напружений і насичений подіями місяць. Карта віщує, що в серпні ви будете абсолютно впевнені в своїй правоті і будь-які негаразди розлютять вас. А оскільки різних подій і дискусій буде багато, то і злитися ви будете часто. Гороскоп радить вам не заводитися на пустому місці і простіше ставитися до критики.

Діва

Карта місяця: Справедливість

У серпні на Дів чекає кармічний удар — приготуйтеся зіткнутися з наслідками своїх вчинків. Чи будуть ці наслідки позитивними або неприємними — залежить лише від ваших ранніх дій. Ситуації в серпні будуть цілком буденними, наприклад, похід до лікаря або зустріч зі знайомим, але пройдуть вони так, як ви заслужили. Карта також попереджає Дів, що всі ваші дії цього місяця матимуть наслідки.

Терези

Карта місяця: Закохані

У серпні Терезам доведеться прийняти сміливе і відповідальне рішення, спираючись на своє серце. За зроблений вибір доведеться нести відповідальність, тому робіть його з розумом. Можливі випробування в коханні, перевірка щирості ваших почуттів. Якщо ви перебуваєте у відносинах, то карта радить вам дотримуватися своїх зобов'язань перед партнером.

Скорпіон

Карта місяця: Король чаш

Карта повідомляє Скорпіонам, що у вас є хороший друг або кохана людина, якій ви можете повністю довіритися в серпні. Ця людина надасть вам величезну підтримку, коли вам буде важко. Ви точно не будете самотніми і не залишитеся без допомоги, якщо тільки не будете відштовхувати від себе близьких.

Стрілець

Карта місяця: Десятка чаш

Карта принесе Стрільцям відчуття сімейної близькості і домашнього затишку. У серпні вам рекомендується частіше проводити час з рідними людьми, і тоді ви знайдете справжнє щастя. Місце, яке ви вважаєте домом, гарантує вам безпеку та комфорт. Гармонія і повне взаєморозуміння чекають вас і в відношенні з другою половинкою.

Козоріг

Карта місяця: Четвірка пентаклів

Серпень стане для Козорогів місяцем стабільності, ситості і впевненості в завтрашньому днем. Ви нарешті зможете насолодитися результатом довгої праці. Ви візьмете контроль над життєвою ситуацією, чого вам давно не вистачало. Також карта попереджає, що у прагненні зберегти оманливу стабільність ви можете стати жадібними і егоїстичними.

Водолій

Карта місяця: Пустельник

У серпні Водолії часто будуть перебувати у філософському настрої, розмірковуючи про життя і абстрактні речі. У серпні ви часто відчуватимете самотність, але вона не буде пригнічувати вас, а допоможе навести порядок в голові. Карти радять виділити хоча б кілька днів у місяці, щоб усамітнитися подалі від усіх людей і будь-яких гаджетів.

Риби

Карта місяця: Дев'ятка мечів

Серпень буде для Риб складним місяцем в емоційній сфері — вас постійно будуть терзати тривоги, страх і почуття провини. Карта Дев'ятка мечів передрікає, що вас гнітить якась сильна негативна емоція, позбавляючи спокою. У фінансовому плані в серпні все буде не райдужно, а в сфері здоров'я можливе безсоння. Тарологи радять вам більше відпочивати і розібратися зі своїми тривогами.

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