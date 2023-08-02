Продюсер Олі Полякової розкрив, скільки насправді заробляють зірки

Продюсер Михайло Ясинський, який співпрацює з Олею Поляковою, розповів про заробітки зірок шоу-бізнесу до початку повномасштабного вторгнення та зараз.

За його словами, зірки першого ешелону, такі як Оля Полякова, Макс Барських, Потап, MONATIK за рік могли заробити понад мільйон доларів.

«В середньому, відомий артист рівня Барських, Полякова, Потап, MONATIK, можна говорити про те, що на рік їх прибуток складав понад мільйон доларів», — сказав Ясинський в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Про такі заробітки тепер артисти можуть тільки мріяти. Спочатку на індустрію в цілому негативно вплинув карантин через корона вірус, а війна взагалі повністю зупинила будь-яку діяльність. То ж артисти виживали за рахунок власних заощаджень.

Зараз ринок потроху починає оживати, артисти, окрім благодійних виступів, дають і комерційні концерти, зрідка бувають корпоративи. Виступи на приватних заходах топ-артистів зараз коштують в середньому 10−15 тисяч доларів.

«З'явилася реклама, з'явилися якісь концерти. В середньому, зараз такий самий артист на рік, якщо буде валовий дохід хоча б приблизно до 100−150 тис. грн, це було б дуже добре», — зазначив Ясинський.

Раніше, «ФАКТИ» розповідали про те, що Оля Полякова нещодавно зняла новий кліп, в якому постала в новому іміджі.

Також артистка пригрозила судом виданню, яке опублікувало образливу статтю про її доньку.

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