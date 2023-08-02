Три амбулаторні комплекси від «Фундація Течія» і «Мобільні лікарі» зробили перший виїзд

138 пацієнтів, 590 медичних послуг і, сподіваємося, покращення здоров'я місцевих мешканців у майбутньому. ГО «Фундація Течія» профінансувала, а благодійний фонд Fortitude UA побудував три амбулаторні комплекси проєкту «Мобільні лікарі». На вихідних вони зробили перший виїзд у село Нова Басань на Чернігівщині.

Субота, ранок. Біля втомленого часом, але досі робочого фельдшерського пункту у селі Нова Басань на Чернігівщині зупинились три вантажівки з написом «Мобільні лікарі». В лютому 2022-го селом йшли колони бронетехніки окупантів, тепер — приїхала колона мобільних амбулаторій, щоб мешканці пройшли комплексне медичне обстеження.

Кожна вантажівка — це нова сучасна амбулаторія, яка відповідає вимогам МОЗ. Тут три кабінети з кондиціонерами, опаленням, вентиляцією, водопостачанням та електрикою, необхідними меблями та обладнанням. Але головне — це кваліфіковані лікарі та медичний персонал, який найближчі 8 годин буде обстежувати місцевих. Спойлер: чимало з них не були на обстеженнях уже кілька років.

Допоки лікарі готували кабінети до прийомів, новобасанці вишикувалися в чергу, яка не зменшувалася протягом усього дня. 138 пацієнтів отримали консультації у терапевта, кардіолога, ендокринолога, офтальмолога, невролога, гінеколога, психолога. За скеруванням лікарів одразу на місці пацієнтам робили УЗД внутрішніх органів, електрокардіограму та аналізи крові, а також вони отримували необхідні ліки. Для пацієнтів увесь комплекс послуг — безкоштовний. Облаштування амбулаторій та вартість виїзду покрила ГО «Фундація Течія».

«Ми допомагаємо робити українську медицину кращою з 2019 року, насамперед модернізували обладнання в дитячих лікарнях. Повномасштабне вторгнення росії поставило нові виклики, тому ми підтримали проєкт „Мобільні лікарі“ та профінансували комплекс, який доставляє якісні медичні послуги жителям деокупованих територій України», — розповідає Юна Чейс, голова правління «Фундація Течія».

Проєкт «Мобільні лікарі» придумала команда благодійного фонду Fortitude UA, вони ж займаються організаційною роботою. ГО «Фундація Течія» профінансувала створення комплексу з трьох напівпричепів та оплатила виїзд у Нову Басань. Для цього витратили майже 9 млн грн.

«У нас найбільший парк мобільних амбулаторних комплексів в Україні. Перед кожним виїздом ми консультуємося з місцевим самоврядуванням, щоб сформувати оптимальний перелік фахівців і максимально задовольнити потреби мешканців. Попит на наші виїзди дуже великий, тому закликаємо бізнес долучатися до проєкту», — коментує Андрій Запітецький, співзасновник проєкту «Мобільні лікарі».

Представники деокупованих регіонів, які хочуть запросити мобільну амбулаторію у свою громаду, можуть зв'язатися з командою Fortitude UA.

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